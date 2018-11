VISIONS Premiere: The Tidal Sleep stellen Video für "Collapses" vor

Foto: Taichi Nishimaki

Die Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep hat ein Video zu ihrem Song "Collapses" drehen lassen, das sich in schönen Natur- und Landschaftsaufnahmen ergeht.

Ende September veröffentlichte die deutsche Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep die Vier-Track-EP "Be Kind". Jetzt geht die Band noch mal einen Schritt zurück zu dem im Mai 2017 erschienenen Album "Be Water", auf dem der Track "Collapses" enthalten ist.

Das Video mit seinen epischen Drohnen-Aufnahmen stammt von Ryan Mackfall, den The Tidal Sleep erstmals trafen, als er mit der Band Defeater auf Tour war, um Material zu drehen. Man freundet sich an und versucht, in Kontakt zu bleiben. "Wir wussten, dass er eigentlich nie Zeit hat", so die Band. "Aber wir sind trotzdem an ihn herangetreten, als die Zeit gekommen war und wir uns entschlossen hatten, ein Video für 'Collapses' drehen zu wollen, einer der grimmigeren Songs von 'Be Water'. Als wir über ein paar Drohnen-Videos von wilden Wellen stolperten, die Ryan im Internet gepostet hatte, fragten wir ihn, ob er genug Material hätte, um damit einen ganzen Song zu untermalen. Hatte er nicht. Aber er hat neue Aufnahmen gemacht, während er auf Tour war mit anderen Bands an der Küste von Cornwall war. Wir finden, dass er die Stimmung des Song brillant eingefangen hat."

Video: The Tidal Sleep - "Collapses"