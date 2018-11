VISIONS empfiehlt: Nathan Gray kommt auf Tour, kündigt Livealbum "Live in Wiesbaden / Iserlohn" an

Boysetsfire-Frontmann Nathan Gray wird im kommenden Jahr erneut intime Quasi-Akustik-Konzerte in Deutschland spielen. Zuvor erscheint jedoch der Livemitschnitt "Live in Wiesbaden / Iserlohn", der in diesem Frühjahr bei ähnlich persönlichen "An Evening With Nathan Gray"-Shows aufgenommen worden war.

"Auf meiner letzten Europa-Tour durfte ich eine unglaubliche Erfahrung mit vielen von euch teilen, als ich zwei tief emotionale Sets gespielt habe, eins in der Wiesbadener Ringkirche und eins in der Dechenhöhle in Iserlohn", schreibt Nathan Gray zum kommenden Livealbum "Live in Wiesbaden / Iserlohn". In beiden Locations stand er nur mit Sisters Of Mercy-Gitarrist Ben Christo und der Cellistin Isabelle Klemt auf der Bühne, der leicht hallende Sound der speziellen Locations trägt zusätzlich zur besonderen Atmosphäre bei. Gray erzählte bei den Auftritten zwischen den Songs - die von seinen Bands Boysetsfire, The Casting Out und aus seinem Solowerk stammten - auch sehr persönlich aus seinem Leben, etwa über Depressionen und Missbrauchserfahrungen in seiner Kindheit.

Die Mitschnitte der Abende erscheinen nun am 8. Februar als Doppelvinyl mit DVD, Doppel-CD mit DVD und digital. Fans können das Werk schon beim Label End Hits Records vorbestellen, auch zusammen mit einem exklusiven Siebdruckposter. Als ersten Vorgeschmack veröffentlichte Gray ein Livevideo des Songs "Burn Away", der ursprünglich auf seinem Anfang des Jahres veröffentlichten Solodebüt "Feral Hymns" erschienen war.

Die intimen Shows sollen im kommenden Frühjahr auch eine Fortsetzung erfahren: Im März spielt Gray erneut zehn Shows in den deutschsprachigen Ländern. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Nathan Gray - "Burn Away" (Live in Wiesbaden)

Nathan Gray

04.03. Wiesbaden - Schlachthof

09.03. Hamburg - Gruenspan

10.03. Leipzig - UT Connewitz

11.03. Berlin - Frannz Club

12.03. Hannover - Musikzentrum

13.03. Nürnberg - Z-Bau

14.03. München - Kranhalle

15.03. Langenthal - Old Capitol

16.03. Stuttgart - Club Cann

17.03. Bochum - Christuskirche

Cover & Tracklist: Nathan Gray - "Live in Wiesbaden / Live in Iserlohn"

CD: Live in Wiesbaden

01. "As The Waves Crash Down"

02. "Lullaby"

03. "Walk"

04. "Invocation 01"

05. "Burn Away"

06. "Light & Love"

07. "Fall From Grace"

08. "Invocation 02"

09. "Echoes"

10. "Ebbing Of The Tide"

11. "Invocation 03"

12. "Leap Year Of Faith"

13. "Invocation 04"

14. "Damascus"

15. "Invocation 05"

16. "Walk Astray"

17. "Wayward Ghosts"

18. "Dark Fire"

19. "Quixote's Last Ride"

20. "Across Five Years"

21. "Blue Hearts & Shades Of Grey"

22. "Phone Call (4am)"

23. "My Life In The Knife Trade"

24. "Alone"

CD: Live in Iserlohn

01. "As The Waves Crash Down"

02. "Lullaby"

03. "Walk"

04. "Burn Away"

05. "Light & Love"

06. "Invocation 01"

07. "Fall From Grace"

08. "Invocation 02"

09. "Echoes"

10. "Invocation 03"

11. "Ebbing Of The Tide"

12. "Invocation 04"

13. "Leap Year Of Faith"

14. "Damascus"

15. "Invocation 05"

16. "Quixote's Last Ride"

17. "Invocation 06"

18. "Across Five Years"

19. "Blue Hearts & Shades Of Grey"

20. "My Life In The Knife Trade"

21. "Alone"

22. "Invocation 07"

23. "Phone Call (4am)"

DVD:

Live in Wiesbaden

01. "As The Waves Crash Down"

02. "Lullaby"

03. "Walk"

05. "Burn Away"

06. "Light & Love"

07. "Fall From Grace"

09. "Echoes"

10. "Ebbing Of The Tide"

12. "Leap Year Of Faith"

13. "Damascus"

14. "Walk Astray"

15. "Wayward Ghosts"

16. "Dark Fire"

17. "Quixote's Last Ride"

18. "Across Five Years"

19. "Blue Hearts & Shades Of Grey"

20. "Phone Call (4am)"

21. "My Life In The Knife Trade"

22. "Alone"

Live in Iserlohn

01. "As The Waves Crash Down"

02. "Lullaby"

03. "Walk"

04. "Burn Away"

05. "Light & Love"

06. "Fall From Grace"

07. "Echoes"

08. "Ebbing Of The Tide"

09. "Leap Year Of Faith"

10. "Damascus"

11. "Quixote's Last Ride"

12. "Across Five Years"

13. "Blue Hearts & Shades Of Grey"

14. "My Life In The Knife Trade"

15. "Alone"

Facebook-Post: Nathan Gray kündigt Tour und Livealbum an