VISIONS empfiehlt: Abay kommen 2019 auf Tour

Foto: Frederike Wetzels

An Ende Februar 2019 kommen Abay auf ausgedehnte "Love And Distortion"-Tour. VISIONS präsentiert euch die Shows.

Im Juni veröffentlichten Abay ihr zweites Album "Love And Distortion". Es ist die Band, die Ex-Blackmail und Ex-Ken-Sänger Aydo Abay mit Gitarrist Jonas Pfetzing von Juli vor gut sechs Jahren ins Leben rief.

Bis vor kurzem waren Abay noch gemeinsam mit Razz auf Tour - doch im Frühjahr 2019 kehrt das Indierock-Quartett bereits zurück, um auf seine bisher größte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu gehen.

Special Guests sind dann GiiRL. Das Indie-Electro-Pop-Duo wird bei allen Stopps den Support übernehmen - außer in Dresden.

Karten für die "Love And Distortion"-Tour bekommt ihr bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Abay + GiiRL

27.02. Leipzig - Täubchenthal

28.02. Weinheim - Café Central

01.03. Zürich - Werk21

02.03. Ulm - Roxy

03.03. Stuttgart - Keller Klub

05.03. München - Feierwerk

06.03. Wien - Chelsea

07.03. Dresden - Groovestation*

08.03. Nürnberg - Stereo

09.03. Berlin - Musik & Frieden

11.03. Hannover - Lux

12.03. Rostock - Helgas Stadtpalast

13.03. Chemnitz - Atomino

14.03. Osnabrück - Kleine Freiheit

15.03. Bremen - Lila Eule

16.03. Hamburg - Molotow Skybar

18.03. Frankfurt - Nachtleben

19.03. Köln - Artheater

* ohne GiiRL