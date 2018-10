Massive Attack spielen "Mezzanine" in voller Länge live

Anlässlich des 20. Geburtstag ihres TripHop-Meilensteins "Mezzanine" werden Massive Attack das komplette Album auf die Bühne bringen. Auch für Deutschland hat das Duo zwei Shows angekündigt.

Es sind die sanften Beats, die viele schon einmal in irgendeiner Form gehört haben. Ob "Teardrop" im Intro der Serie "Dr. House" oder "Angel" im Gangsterfilm "Snatch": Die Hits aus dem Album "Mezzanine" zählen heute zu Klassikern des TripHop-Genres und sind seit dem Erscheinen der Platte 1998 ein fester Bestandteil der Popkultur geworden.

Mit "Mezzanine" haben Massive Attack damals einen Meilenstein geschaffen, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feierte. Den möchte das britische Duo auch auf der Bühne zelebrieren und das Album in voller Länge live performen. Neben den bekannteren Songs stehen dann auch Titel wie das explosive "Dissolved Girl" oder "Group Four" auf dem Programm.

Massive Attack werden "MezzanineXX1" im kommenden Jahr auch in Deutschland spielen. Die Band kündigte zwei Shows im Februar in Frankfurt und München an, für die der Vorverkauf startet am 2. November um 10 Uhr bei tickets.de.

Und auch abseits der Bühne hatte sich die Band einiges für den "Mezzanine"-Geburtstag einfallen lassen. So ließen sie die digitalen Informationen des Albums in DNA umcodieren und befüllten damit Graffiti-Sprühdosen. Außerdem erscheint am 7. Dezember eine Vinyl-Wiederveröffentlichung von "Mezzanine", die neben farbigen Platten ein Fotobuch sowie Remixe der originalen Aufnahmesession von Mad Professor enthält.

Gerade erst im Juni hatten Massive Attack hierzulande zwei Konzerte gespielt, allerdings mit einer gemischten Setlist zum 30-jährigen Bestehen ihrer Band.

Bild: "MezzanineXX1"

Live: Massive Attack

04.02. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

05.02. München - Zenith