Iggy Pop und Henry Rollins singen Weihnachtslieder mit William Shatner

Hilfe, es weihnachtet sehr: Enterprise-Käpt'n und Spoken-Word-Exzentriker William Shatner veröffentlicht dieses Jahr sein erstes Weihnachtsalbum "Shatner Claus". Zur Einstimmung gibt es "Silent Night" mit Iggy Pop und "Jingle Bells" mit Henry Rollins zu hören.

Gebeten hat darum niemand, William Shatner zieht es trotzdem durch: Zusammen mit seinen besten Musik-Freundinnen und -Freunden hat der 87-jährige Alleskönner ein Weihnachtsalbum mit berühmten Feiertags-Klassikern aufgenommen. Mit "Shatner Claus - The Christmas Album" schenkt er uns Lieder mit Jethro Tulls Ian Anderson, Billy Gibbons von ZZ Top, Yes-Keyboarder Rick Wakeman und weiteren - darunter die Punkrock-Schwergewichte Iggy Pop und Henry Rollins.

Mit dem Stooges-Frontmann nahm er "Silent Night" auf, als getragene, super-kitschige Klavierballade mit Streichern. Shatner haucht uns den Text beinahe lüstern gesprochen ins Ohr, Iggy Pop knödelt ihn in einer überspitzten Vibrato-Gesangsperformance.

Mit Rollins geht es Shatner unweigerlich energetischer an: "Jingle Bells" klingt so, als hätten die beiden während der besungenen Schlittenfahrt die Kontrolle auf dem Eis verloren. Wenn Rollins angestrengt den Refrain runterrattert, kann man die Adern an seinem Hals quasi anschwellen sehen. Am Ende gleiten ihnen die Rentier-Zügel aus den Händen - zu viel Eggnog getrunken, sagt Shatner.

Von "Jingle Bells" wird es laut offizieller Tracklist auch noch eine "Punk Rock Version" mit Rollins geben. Die erscheint für alle Christmas-Punks zusammen mit "Silent Night" separat auf einer Seven-Inch. Hören können wir sie ab morgen - denn dann erscheint Shatners Weihnachts-Winterwunderland-Album schon, so überpünktlich wie Dominosteine und Spekulatius im Supermarkt.

Stream: William Shatner feat. Iggy Pop - "Silent Night"

Stream: William Shatner feat. Henry Rollins - "Jingle Bells"

Cover & Tracklist: William Shatner - "Shatner Claus"

01. "Jingle Bells [ft. Henry Rollins]"

02. "Blue Christmas [ft. Brad Paisley]"

03. "Little Drummer Boy [ft. Joe Louis Walker]"

04. "Winter Wonderland [ft. Todd Rundgren & Artimus Pyle]"

05. "Twas The Night Before Christmas [ft. Mel Collins]"

06. "Run Rudolph Run [ft. Elliot Easton]"

07. "O Come, O Come Emmanuel[ft. Rick Wakeman]"

08. "Silver Bells [ft. Ian Anderson]"

09. "One For You, One For Me"

10. "Rudolph The Red-Nosed Reindeer [ft. Billy Gibbons]"

11. "Silent Night [ft. Iggy Pop]"

12. "White Christmas [ft. Judy Collins]"

13. "Feliz Navidad [ft. Dani Bander]"

14. "Jingle Bells (Punk Rock Version) [ft. Henry Rollins]"