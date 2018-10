Quicksand spielen Live-Session im Schuhkarton

Foto: Screenshot Youtube

Die Post-Hardcore-Legende Quicksand hat für die Bekleidungsfirma Vans eine Session gespielt - auf einer Bühne, die wie ein großer Schuhkarton aussieht. Wir zeigen euch das Video.

Die New Yorker Band Quicksand um Sänger/Gitarrist Walter Schreifels (Gorilla Biscuits, Rival Schools etc.), Bassist Sergio Vega (Deftones etc.) und Schlagzeuger Alan Cage (Beyond, Burn etc.) hat vorgestern eine Session veröffentlicht, die sie für Vans eingespielt hat.

Zu hören - und sehen! - gibt es die Songs "Illuminant" und "Warm And Low", die beide aus dem ersten Drittel des aktuellen Comeback-Albums "Interiors" stammen, das die Band 2017 nach 22 Jahren Album-Abstinenz veröffentlichte.

Die "Sidestripe Sessions" sind ein neues Format der Kleidungsmarke, bei dem Bands in der ausgefallenen Bühnenkulisse auftreten. Bisher waren hier zum Beispiel auch The Get Up Kids zu Gast.

Video: Quicksand - "Vans Sidestripe Sessions"