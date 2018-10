Emigrate veröffentlichten neue Single "1234" mit Billy Talent, kündigen Album an

Foto: Screenshot Youtube

Emigrate, die Nebenband von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe, haben ihr neues Album "A Million Degrees" angekündigt. Die erste Single "1234" ist eine Zusammenarbeit mit Billy Talent - und die Tracklist der Platte verspricht weitere hochkarätige Gast-Features.

"A Million Degrees" erscheint am 30. November und ist der Nachfolger von "Silent So Long" von 2014. Wie schon vor vier Jahren hat Richard Kruspe eine Reihe von prominenten Gastmusikern für sein neues Album angeworben. Unter anderem werden Rammstein-Frontmann Till Lindemann und Ghost-Sänger Cardinal Copia auf der Platte zu hören sein.

Die erste Single "1234" wiederum kommt mit Gastgesang von Billy Talent-Frontmann Benjamin Kowalewicz. Es ist ein schnörkelloser Rocksong, in dem Emigrate stampfende Schlagzeug-Beats mit typischen Kruspe-Riffs verbinden. Den Gesang teilen sich der Rammstein-Gitarrist und Kowalewicz gleichmäßig auf. Durch den Billy-Talent-Frontmann bekommt der groovige Song eine ordentliche Alternative-Rock-Schlagseite verpasst.

Das Video wiederum zeigt Emigrate in einer Lagerhalle, in der sie den Song für einige Fans spielen. Dazwischen werden immer wieder Bilder von Silhoutten tanzender Frauen und der Bandmitglieder eingebracht. Die Band besteht im Clip aus Billy-Talent-Gitarrist Ian D'Sa, Combichrist-Schlagzeuger Joe Letz und Margaux Bossieux, der ehemaligen Bassistin der Punkband Dirty Mary.

Neben der Emigrate-Platte hatte Kruspe dieses Jahr auch Zeit gefunden, um mit Rammstein an einem neuen Album zu arbeiten. Die Aufnahmen dafür hatte die Band vor kurzem abgeschlossen. Der Nachfolger von "Liebe ist für alle da" soll laut Gitarrist Paul Landers im Frühjahr erscheinen.

Video: Emigrate - "1234" (mit Billy Talent)

Cover & Tracklist: Emigrate - "A Million Degrees"

01. "War"

02. "1234" (feat. Ben Kowalewicz)

03. "A Million Degrees"

04. "Lead On You" (feat. Margaux Bossieux)

05. "You Are So Beautiful"

06. "Hide And Seek"

07. "We Are Together"

08. "Let's Go" (feat. Till Lindemann)

09. "I'm Not Afraid" (feat. Cardinal Copia)

10. "Spitfire"

11. "Eyes Fade Away"