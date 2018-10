VISIONS empfiehlt: Mastodon kommen mit Kvelertak und Mutoid Man auf Tour

Mastodon haben ihre Rückkehr auf deutsche Bühnen angekündigt: Ende Januar kommt die Heavy-Rock-Band mit Kvelertak und Mutoid Man auf Europatour. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Zwischen Belfast und Lissabon stehen genau vier Deutschland-Konzerte für Mastodon auf dem Zettel. Wie bei der vorigen Tour als Gast auf der Bühne: Neurosis-Chef Scott Kelly, der auf fast jedem Mastodon-Album vertreten ist. Im Vorprogramm begrüßen Brann Dailor, Brent Hinds, Bill Kelliher und Troy Sanders die Norweger von Kvelertak, den ersten Spot eines jeden Abends werden Mutoid Man bestreiten.

Ein mächtiges Line-up, das VISIONS stolz präsentiert. Nicht zuletzt, weil zu Ehren des langjährigen Mastodon-Managers Nick John, der vergangenen Monat an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben war, alle Veranstalter der Tournee an eine der folgenden drei Wohltätigkeitsorganisationen spenden: Die TJ Martell Foundation, die Hirshberg Foundation und das Pankreaskrebs-Aktionsnetzwerk. Wegen der Erkrankung von John hatten Mastodon im August ihre Nordamerika-Tour mit Dinosaur Jr. kurzfristig abgesagt.

Der allgemeine Vorverkauf für die vier Konzerte in Deutschland beginnt am Freitag, dem 26. Oktober um 11 Uhr. Bereits ab Mittwoch, dem 24. Oktober startet ein exklusiver Pre-Sale bei Eventim. Das aktuelle Mastodon-Album "Emperor Of Sand" war im März 2017 erschienen, im September folge die EP "Cold Dark Place", die Brent Hinds' übriges Material aus den Sessions versammelt.

Tourposter: Mastodon feat. Scott Kelly + Kvelertak + Mutoid Man

VISIONS empfiehlt:

Mastodon + Kvelertak + Mutoid Man

30.01. Wiesbaden - Schlachthof

31.01. Hamburg - Docks

06.02. Hannover - Capitol

07.02. Oberhausen - Turbinenhalle