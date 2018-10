VISIONS empfiehlt: Hodja kommen 2019 auf Tour

Das dänische Trio Hodja begibt sich nächstes Jahr auf eine ausgedehnte Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im Januar startet die Band mit ihrer einzigartigen Mischung aus Bluesrock, Psychedelic und Punk in Bremen.

Fans von groovendem Blues, krachenden Riffs und Stimmen mit einer Menge Soul können sich im Januar ein Kreuzchen im Kalender machen: Hodja kommen Anfang des nächsten Jahres für eine Reihe von Clubshows nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Los geht es am 10. Januar in Bremen, wo das Trio aus Claudius Pratt (Gesang), Tenboi Levinson (Gitarre) und Matthias Klein (Schlagzeug) das neue Jahr mit ihrer modernen Interpretation von US-amerikanischem Delta Blues gepaart mit Einflüssen aus Punk und Psychrock zelebrieren wird. Mit ihrem aktuellen Album "The Flood" geht die Reise dann bis zum 26. Januar weiter, wo das Trio in Flensburg ihren Abschluss feiern wird.

Tickets für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Hodja

10.01. Bremen - Litfass

11.01. Hamburg - Stellwerk

12.01. Hannover - Cafe Glocksee

14.01. Chemnitz - Weltecho

15.01. Dresden - Ostpol

16.01. Wien - Fluc

17.01. Steyr - Röda

18.01. Augsburg - City Club

19.01. Stuttgart - Goldmarks

21.01. Zürich - Dynamo

22.01. München - Kranhalle

23.01. Frankfurt/Main - Feinstaub

24.01. Celle - MS Loretta

25.01. Lübeck - Treibsand

26.01. Flensburg - Kühlhaus