Youtuber covert "Ghostbuster"-Titelsong im Stil von Ghost

Foto: Screenshot Youtube

Simple Idee, meisterhafte Ausführung: Der Youtuber Watt White beschert uns zum bevorstehenden Halloween-Fest ein "Ghostbusters"-Cover im Stil von Ghost.

Dazu hat er den berühmten Dancepop-Song von Ray Parker Jr. ins schaurige Moll-Tongeschlecht umgewandelt und die Synth-Melodie auf Metal-Leadgitarren übersetzt. Was natürlich nicht heißt, dass das Cover auf Synthesizer und Klavier-Einlagen verzichtet - die setzen Ghost vor allem auf dem aktuellen Album "Prequelle" auch zur Genüge ein.

Den theatralischen Gesang des Bösewicht-Papstes imitiert White ziemlich genau, auch wenn er ihn unterhaltsam überspitzt. In der Rolle des Cardinal Copia hält er dann auch noch ein kleines Plädoyer für die "Ghostbusters 2"-Singleauskopplung "On Our Own" von Bobby Brown, die er wie ein Opern-artiges Intermezzo zu Klavier und Kirchenglocken performt. "Underrated, if you ask me!"

Da ist White den schwedischen Okkult-Metallern mit dem wohl bestmöglichen Halloween-Gag zuvorgekommen. Ob sich Ghost mit einer Live-Performance revanchieren? Im Februar kommt die Band für mehrere Konzerte nach Deutschland - für Halloween-Grusel ist es dann etwas zu spät. Tickets gibt es bei Eventim. Mitte 2019 begleiten sie dann Metallica auf deren "WorldWired Tour".

Die Idee für ein Ghostbusters-Ghost-Crossover hatte vor einigen Monaten schon ein weiterer Youtube-Musiker, der die unverkennbare Leadmelodie jedoch direkt in Songs der Band verbaute.

Stream: Watt White - "Ghostbusters"

Stream: Ray Parker Jr. - "Ghostbusters"

Live: Ghost + Candlemass

14.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

15.02. Bochum - Ruhrkongress

17.02. Hannover - Swiss Life Hall

18.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

Live: Metallica + Ghost + Bokassa

10.05. Zürich - Stadion Letzigrund

13.06. Köln - Rhein Energie Stadion

06.07. Berlin - Olympiastadion

16.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion

23.08. München - Olympiastadion

25.08. Mannheim - Maimarktgelände