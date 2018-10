VISIONS empfiehlt: The Dirty Nil kommen Anfang 2019 auf Tour

Die wunderbaren Garage-Punks The Dirty Nil kommen Ende Februar wieder auf Tour durch Deutschland. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Erst gerade waren The Dirty Nil in New York, um im Studio des Paste Magazins drei Songs ihres formidablen zweiten Albums "Master Volume" laut und Feedback-getränkt vorzutragen - und Metallicas "Hit The Lights" noch draufzupacken.

Ende Februar 2019 kommen wir dann hierzulande erneut die Gelegenheit, uns von den fantastischen Live-Qualitäten des kanadischen Trios zu überzeugen. Jeder, der ein Herz für Garage Rock und Power-Pop hat, sollte vorbeikommen. Alle anderen auch. Denn: So viel Spielfreude gepaart mit knackig-kurzen Krachern und furztrockenem, lustigem Gefasel gibt es äußerst selten zu sehen.

Karten gibt es bei Eventim. Der Vorverkauf startet am morgigen Freitag ab 11 Uhr.

VISIONS empfiehlt:

The Dirty Nil

20.02. München - Strom

21.02. Stuttgart - Goldmarks

22.02. Weinheim - Café Central

23.02. Köln - Luxor

24.02. Hannover - Lux

26.02. Hamburg - Headcrash

27.02. Berlin - Musik & Frieden

28.02. Leipzig - Neumanns

01.03. Wiesbaden - Schlachthof (Kesselhaus)