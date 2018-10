Hurricane und Southside Festivals verkünden Headliner für 2019

Foto: Lukas Lau / Adam Haranghy

Die Veranstalter der Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben die ersten Bands für die kommende Ausgabe bestätigt. Gleich vier starke Headliner präsentierten sie für das nächste Jahr.

Mit ihrer ersten Bandwelle gehen die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside direkt in die Vollen: gleich vier Headliner kündigen sie an - und die gehören allesamt zur internationalen Spitze. Angefangen bei den Foo Fighters, die damit das erste Mal seit 2011 wieder auf den Festivals zu sehen sein werden, bis hin zu den 80er-Jahre-Überraschungsgästen The Cure, spiegeln die bisherigen Headliner auch in diesem Jahr wieder eine große musikalische Bandbreite wieder.

Mit Mumford & Sons finden sich in der kommenden Ausgabe auch internationale Folk-Rock-Chartstürmer, die ihr im November erscheinendes neues Album "Delta" mit im Gepäck haben werden. Oben auf den Festival-Line-Ups stehen zudem die deutschen Punk-Größen Die Toten Hosen, die schon in diesem Jahr mit ihrem aktuellen Album "Laune der Natur" die hiesigen Konzerthallen gefüllt hatten.

Auch sonst ist das Line-up wieder gewohnt gut bestückt: Für Punkrock sorgen Me First And The Gimme Gimmes und Montreal, besonders freuen können sich Fans der wiedervereinten Muff Potter, deren für das nächste Jahr geplante Reunion-Tour bereits größtenteils ausverkauft ist.

Außerdem ist Singer/Songwriter Frank Turner wieder mit von der Partie, der schon in diesem Jahr die Zwillingsfestivals bespielt hatte. Mit Papa Roach und Enter Shikari stehen zudem bereits die ersten Bands der härteren Sorte fest. Die Elektro-Post-Hardcore-Band Enter Shikari weicht damit von dem für ihre von VISIONS präsentierte Konzertreihe festgelegten Plan ab, bewusst kleinere Locations als üblich zu bespielen. Und für Fans von extragavantem Indiepop sind Bilderbuch vor Ort, die sich neben ihrer für das nächste Jahr geplanten Clubtour auch auf zahlreichen weiteren deutschen Festivals sehen lassen werden.

Fans von HipHop-Beats wiederum werden bei The Streets oder Fünf Sterne Deluxe glücklich.

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside finden parallel vom 21. bis 23. Juni jeweils im niedersächsischen Scheeßel und Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg statt. Karten für die beiden Events gibt es bei Eventim, an dieser Stelle für das Hurricane und unter diesem Link für das Southside.

Mehr zu den Festivals erfahrt ihr auch auf den offiziellen Webseiten von Hurricane und Southside.

Facebook-Post: Erste Bandwelle für das Hurricane und Southside

Live: Hurricane Festival

21.-23.06. Scheeßel - Eichenring

Live: Southside Festival

21.-23.06. Neuhausen ob Eck - Gewerbepark Take-Off