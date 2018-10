VISIONS empfiehlt: Mission Ready Festival kündigt erste Bands für 2019 an

Auch 2019 geht beim Mission Ready Festival bei Würzburg wieder der (Hardcore-)Punk ab - mit Bands wie No Fun At All und den Cro-Mags.

Zum dritten Mal holt das Mission Ready Festival in diesem Jahr Fans von Punk, Hardcore und Ska auf den bei Würzburg gelegenen Giebelstädter Flughafen. Unter den ersten Bands für 2019 findet sich dann auch für alle Stile direkt ein passendes Aushängeschild: Hardcore-Fans dürfen sich über die New Yorker Szene-Veteranen Cro-Mags freuen, Punkrocker tanzen beim Auftritt der schwedischen Melodycore-Institution No Fun At All ab, und Ska-Liebhabern serviert das Festival die italienische Genre-Kultband Talco. Weitere Bands sollen demnächst folgen.

Das Mission Ready Festival ging im vergangenen Jahr mit 6.500 Besuchern zum zweiten Mal über die Bühne - und damit satten 1.500 Gästen mehr als bei der Premiere. Neben Ständen, die auch ein vegetarisches und veganes Angebot aufweisen, bieten die Organisatoren den Fans mit dem Flughafengelände einen befestigten Untergrund, sodass auch bei Regen keine Schlammschlacht droht. Die Campingplätze sind zudem nur wenige Hundert Meter vom Festivalareal entfernt.

Tickets mit oder ohne Camping sowie für Wohnmobile gibt es bei Eventim. Weitere Infos zum Festival findet ihr auf der offiziellen Webseite.

VISIONS empfiehlt:

Mission Ready Festival

06.07. Giebelstadt - Flugplatz