Touché Amoré zeigen Live-Video zu "I'll Get My Just Deserve" mit Jordan Dreyer (La Dispute)

Touché Amoré haben ihr kommendes Livealbum "10 Years / 1000 Shows" mit einem weitere Video angeteasert. Im Clip zu "I'll Get My Just Deserve" tritt auch Jordan Dreyer von La Dispute auf.

2010 hatten Touché Amoré und La Dispute die Split-EP "Searching For A Pulse/The Worth Of The World" aufgenommen, auf der jede Band zwei Songs zusammen mit dem Sänger der jeweils anderen eingespielt hatte.

Einen der beiden Touché-Amoré-Tracks, "I'll Get My Just Deserve", hatte die Band auch bei ihrer 1000. Show gespielt, die am 16. Februar 2018 im Regent Theater in Los Angeles stattgefunden hatte. Ein Video der grandiosen Performance des dramatischen 90-Sekunden-Hardcore-Smashers gibt es nun zu sehen, Touché-Amoré-Sänger Jeremy Bolm legt die erste Hälfte des Songs vor, während La Disputes Jordan Dreyer die zweite Hälfte übernimmt, bis am Ende beide gleichermaßen das Finale brüllen.

Der Clip ist nach dem Video zu "Flowers And You" - der ursprünglich auch dem aktuellen Studioalbum "Stage Four" erschienen war - schon der zweite Vorgeschmack auf Touché Amorés erstes Livealbum "10 Years / 1000 Shows - Live At The Regent Theater", das bei besagter Show im Frühjahr aufgezeichnet und von Converge-Gitarrist und God-City-Studios-Boss Kurt Ballou gemixt wurde. Es erscheint am 2. November bei Epitaph.

Trotz der Vorabvideos soll der Mitschnitt der Show nur als Audio-Album, nicht aber als Video erscheinen.

Video: Touché Amoré - "I'll Get My Just Deserve" (feat. Jordan Dreyer (La Dispute))