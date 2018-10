Coheed And Cambria zeigen Musikvideo zum Song "Old Flames"

Foto: Screenshot Youtube

Coheed And Cambria feiern den Release ihres neuen Albums mit einem Musikvideo zu "Old Flames". In dem wird ein Banküberfall zur dramatischen Broadway-Tanzperformance.

Die Figuren im Video zu "Old Flames" könnten glatt aus einem Film von Luc Besson ("Das fünfte Element", "Valerian") stammen: Eine Tanzgruppe in weißen Gymnastikanzügen mit ausgefallenen Frisuren und bunten Gesichtsverzierungen steht Schlange in einer Bank, als eine Gruppe Weltraum-Banditen mit schwerer Bewaffnung und Serienmördermasken das Foyer stürmt.

Einer von ihnen ist Coheed And Cambria-Sänger Claudio Sanchez, der nach dem traumhaften Piano-Intro durch das Tanztheater tappt. Doch so ein Banküberfall nimmt für gewöhnlich kein gutes Ende. An dem aufregenden Clip hat Jon Rua als Choreograf mitgewirkt, Musical-Fans kennen ihn als einen der Hauptdarsteller aus dem preisgekrönten Broadway-Hit "Hamilton".

"Old Flames" ist der vorletzte Song auf dem neuen Coheed-And-Cambria-Album "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures", das heute erschienen ist. Es bedeutet für die Emo-Progrocker eine Rückkehr zu ihrem "The Amory Wars"-Universum und erzählt neue SciFi-Geschichten. Einige der Figuren aus dem neuen Musikvideo waren bereits im Visualizer zu "The Gutter" als Comic-Versionen zu sehen, also nehmen sie damit möglicherweise direkten Bezug auf die Story des Albums.

Mehr über das neue Album von Coheed And Cambria inklusive eines kleinen Leitfadens für den einfachen Einstieg ins "The Amory Wars"-Universum findet ihr in der aktuellen VISIONS Ausgabe 307.

Video: Coheed And Cambria - "Old Flames"