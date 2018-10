VISIONS empfiehlt: Backyard Babies kommen mit The Bones und Audrey Horne auf Tour

Im März 2019 gibt es ein skandinavisches Kräftemessen, wenn die Backyard Babies zusammen mit The Bones und Audrey Horne auf Deutschlandtour kommen.

Gerade haben die Backyard Babies die Festivalsaison mit Auftritten quer durch Europa abgeschlossen, da kündigen sie schon Nachschub an. Im März 2019 wollen die schwedischen Schweinerocker mit ihren Landsmännern The Bones und den norwegischen Nachbarn Audrey Horne auf zehn Daten lange Tour durch Deutschland gehen.

Zuletzt war die Band um Co-Hellacopter Dregen 2015 auf Clubtour durch unsere Breiten, um das siebte Album "Four By Four" live vorzustellen.

Bevor die Backyard Babies auf Tour kommen, werden sie im Januar noch mit Skid Row das Vereinigte Königreich betouren. Nebenbei bereiten sie ihr achtes Album vor, was 2019 erscheinen soll. Im Juni gab es davon bereits einen Teaser mit dem Video zum neuen Song "Shovin' Rocks".

Tickets gibt es ab Montag, den 8. Oktober um 11 Uhr via Eventim.

Video: Backyard Babies - "Shovin' Rocks"

Tourposter: Backyard Babies + The Bones + Audrey Horne

VISIONS empfiehlt:

Backyard Babies + The Bones + Audrey Horne

01.03. München, Backstage

02.03. Wiesbaden, Schlachthof

03.03. Karlsruhe, Substage

04.03. Saarbrücken, Garage

05.03. Nürnberg, Hirsch

06.03. Hannover, Capitol

07.03. Berlin, SO 36

08.03. Leipzig, Conne Island

09.03. Düsseldorf, ZAKK

10.03. Hamburg, Gruenspan