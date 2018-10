Smoke Blow kündigen Livealbum "Demolition Room" an, streamen "Alligator Rodeo"

Die Kieler Hardcore-Veteranen Smoke Blow haben ihr erstes Livealbum angekündigt. "Demolition Room" soll so etwas wie ein Best-of-Album werden und die stärksten Songs mit starker Live-Performance zelebrieren. Gefeiert wird der streng limitierte Release auf einem der selten gewordenen Konzerte.

Seit dem Release des wahrscheinlich finalen "The Record" haben Smoke Blow den Hardcore durchgespielt. Die Kieler Band um Frontmann Jack Letten (der sich solo Erik Cohen nennt) lässt sich in der Öffentlichkeit nur noch für ihre seltenen, meist zum Jahresende gespielten Konzerte blicken. Auch dieses Jahr spielen sie kurz vor Weihnachten im Düsseldorfer Zakk - und sie bringen Geschenke mit.

Am Tag zuvor wird mit "Demolition Room" ihr erstes Livealbum erscheinen. Benannt ist es nach dem Kieler Studio, in dem es aufgenommen wurde. Darauf enthalten sind 15 Tracks aus 21 Jahren Bandgeschichte. Mit "Alligator Rodeo" vom 2003 erschienenen "German Angst" gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Das Album erscheint am 21. Dezember streng limitiert auf CD: Insgesamt 1.500 Exemplare wird es geben, zu erwerben ausschließlich auf den Shows der Band und in ihrem offiziellen Webshop - wobei das dafür vorgesehene Kontingent laut der Band schon fast ausverkauft sein soll. Am 22. Dezember spielen Smoke Blow dann die nächste "Final Hands"-Show im Düsseldorfer Zakk, Tickets gibt es noch bei Eventim.

Video: Smoke Blow - "Alligator Rodeo" (Live)

Cover & Tracklist: Smoke Blow - "Demolition Room"

01. "Masquerading"

02. "White Powder / Black Smoke"

03. "Dancing With The Dead"

04. "Criminal"

05. "Dark Angel"

06. "Mexico"

07. "777 Bloodrock"

08. "Nuclear War"

09. "March On To Victory"

10. "Alligator Rodeo"

11. "Sick Kid '85"

12. "Unbroken"

13. "Police Robots"

14. "Skoolyard Fool"

15. "Zombie Auf’m Klapprad"

VISIONS empfiehlt:

Smoke Blow

22.12. Düsseldorf - Zakk