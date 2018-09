Queens Of The Stone Age: Rückblick auf das Debütalbum in VISIONS 307

In einer Woche wird das Debütalbum der Queens Of The Stone Age 20 Jahre alt. Zum Jubiläum reisen wir in VISIONS 307 zurück in die 90er Jahre und werfen einen Blick auf die Entstehungsgeschichte und den Einfluss dieser legendären Platte.

Im Oktober 1995 spielen Kyuss ihr letztes Konzert - und der damals erst 22-jährige Gitarrist und Songwriter Josh Homme fällt in ein Loch. Immerhin spielt er bei den Stoner-Urvätern, seit er 14 ist. Er versucht sich als Tourmusiker, doch das Business ist nicht seine Welt. Es zieht ihn zurück in die Wüste - doch genau genommen geht die Geschichte seiner neuen Band in der Grunge-Metropole Seattle los, wo Homme 1996 Gamma Ray gründet.

Sie bringen eine EP heraus, müssen sich wegen der gleichnamigen Power-Metal-Band aus Hamburg allerdings umbenennen: Queens Of The Stone Age sind geboren. In den kommenden zwei Jahren entstehen unter großer Fluktuation von Bandmitgliedern, bestehend aus Freunden und Weggefährten, immer wieder neue Songs, auch angetrieben von den Desert Sessions, die Homme mit Brant Bjork in Joshua Tree veranstaltet. In diesem "musikalischen Experimentierfeld", wie es Homme nennt, entstehen neue Ideen - und bald weiß der Gitarrist, wo es hingehen soll.

"Ich hatte die Idee im Kopf, wie mich eine gigantische Klangwelle überrollt. Verbunden hatte ich das mit einem Bild von riesigen Robotern aus einem alten Warner-Brothers-Cartoon. Daraus entwickelte sich für mich schließlich, wie die Band in meinen Ohren klingen sollte: wie kaputte, betrunkene Roboter."

"Queens Of The Stone Age" erscheint am 5. Oktober 1998 - in genau einer Woche ist das 20 Jahre her.