Touché Amoré kündigen Livealbum "10 Years / 1000 Shows - Live At The Regent Theater" an

Touché Amoré haben ihr erstes Livealbum angekündigt. Entstanden ist es auf ihrer 1000. Show, die gleichzeitig exakt zehn Jahre nach ihrem ersten Konzert stattfand. Zur Performance von "Flowers And You" gibt es auch ein Video zu sehen.

Vorgestern hatte die Post-Hardcore-Band ein kurzes Teaservideo gepostet, in dem die Mitglieder in kurzen Interviewsequenzen stolz davon berichten, ihre 1000. Show tatsächlich auf den Tag genau zehn Jahre nach ihrem ersten Konzert in ihrer Heimatstadt Los Angeles spielen zu können. Sie fand am 16. Februar im Regent Theater statt, mit den starken Supportbands La Dispute, Self Defense Family und Warm Thoughts (die einst Dad Punchers hießen).

Das zeitlich perfekt abgepasste Jubiläumskonzert erscheint am 2. November als Livealbum über Epitaph, gemixt von Converge-Gitarrist und God-City-Studios-Boss Kurt Ballou. "10 Years / 1000 Shows - Live At The Regent Theater" erscheint auch auf Doppel-Vinyl. Eine exklusiv für den europäischen Markt vorgesehene Limited Edition kommt mit schwarz-roter und blau-pinker Platte. Davon gibt es nur 500 Exemplare, die ab sofort bei Kings Road Merch vorbestellt werden können.

Als Vorgeschmack gibt es die Performance ihres "Stage Four"-Openers "Flowers And You" zu hören und zu sehen. Es vermittelt einen Eindruck von der aufgeladenen Stimmung in der vollgepackten Venue, die sich in außerordentlich vielen beeindruckenden Stagedives entlädt, ohne die Touché Amoré-Shows undenkbar wären.

Obwohl der Clip ausgesprochen professionell gefilmt wurde und auch der veröffentlichte Trailer auf dokumentarische Features hinwies, ist ein DVD-Release oder ähnliches aktuell nicht geplant, wie uns auf Nachfrage bestätigt wurde.

Video: Touché Amoré - "Flowers And You" (Live im Regent Theater)

Cover, Set- und Tracklist: Touché Amoré - "10 Years / 1000 Shows - Live At The Regent Theater"

01. "~"

02. "New Halloween"

03. "Rapture"

04. "And Now It's Happening In Mine"

05. "Uppers / Downers"

06. "Adieux"

07. "Steps"

08. "Just Exist"

09. "Pathfinder"

10. "Flowers And You"

11. "Negotiating The Charade"

12. "The Great Repetition"

13. "Art Official"

14. "Displacement"

15. "Cadence"

16. "Harbor"

17. "Palm Dreams"

18. "Home Away From Here"

19. "Amends"

20. "Banter"

21. "Benediction"

22. "Is Survived By"

23. "Condolences"

24. "Banter"

25. "Circa 95"

26. "Low Beams"

27. "I'll Get My Just Deserve"

28. "I'll Deserve Just That"

29. "Honest Sleep"