The Distillers streamen ersten neuen Song seit 15 Jahren, "Man vs. Magnet"

Das The Distillers-Comeback nimmt Form an: Mit "Man vs. Magnet" hat die Punkband um Frontfrau Brody Dalle den ersten neuen Song seit ihrem dritten Album "Coral Fang" von 2003 vorgestellt.

Der neue The Distillers-Song schließt dabei spürbar an "Diploid Love" an, das Solodebüt, das Distillers-Frontfrau Brody Dalle 2014 veröffentlicht hatte: Vom Punkrock-Fundament wächst sich "Man vs. Magnet" zu einem üppigen, fließenden, leicht verwaschenen Rocksong mit großem Melodiebogen aus, dem Dalle auf "Diploid Love" vermutlich auch noch Bläser spendiert hätte. Dazu passt, dass die B-Seite "Blood In Gutters" ursprünglich eine Single von "Diploid Love" gewesen war, die nun in einer kompakteren Distillers-Version vorliegt.

Beide Songs waren zunächst nur via Apples Itunes-Portal zu hören, fanden von dort aber zügig ihren Weg ins Internet. Unten findet ihr den neuen Track und seine B-Seite als Stream. "Man vs. Magnet" ist die erste neue Musik, die es seit dem 2003 erschienenen dritten Distillers-Album "Coral Fang" zu hören gab.

Das Quartett hatte schon 2005 zwei Bandmitglieder verloren, sich aber erst 2006 offiziell aufgelöst. Nach der kurzlebigen Alternative-Rock-Band Spinnerette, die Brody Dalle 2007 mit Distillers-Gitarrist Tony Bevilacqua sowie Alain Johannes am Bass und Schlagzeuger Jack Irons (Ex-Red Hot Chili Peppers) gegründet hatte und mit der sie 2009 ein einziges Album veröffentlichte, tauchte die Musikerin zeitweise ab.

Nach ihrer Rückkehr als Solokünstlerin im Jahr 2014 hatte Dalle Anfang 2018 dann ein Comeback ihrer Punkband angedeutet. Das wurde schon kurz darauf konkret: Nach einer ersten US-Show bestätigte Dalle auch eine US-Tour im klassischen "Coral Fang"-Line-up.

Über Europa-Shows oder ein neues Album ist bislang nichts bekannt, beides dürfte aber früher oder später folgen.

