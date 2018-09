VISIONS Premiere: The Tidal Sleep zeigen Video zu neuem Song "Endings" und kommen auf Tour

Die Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep stellt per Video den Song "Endings" von ihrer neuen EP "Be Kind" vor und kommt ab Anfang Oktober auf Europa-Tour.

Komplizierterweise verteilen sich die fünf Mitglieder von The Tidal Sleep auch über fünf deutsche Städte: Mannheim, Karlsruhe, München, Berlin und Leipzig. Das macht das Proben und Songschreiben nicht unbedingt einfacher - aber irgendwie scheint es der deutschen Vorzeige-Post-Hardcore-Band zu gelingen.

Denn nachdem im letzten Jahr das fantastische dritte Album "Be Water" erschienen war, legt die Band am 28. September über das Label This Charming Man die Vier-Song-EP "Be Kind" nach.

Mit der geht die Band dann ab dem 3. Oktober auf nicht ganz zweiwöchige Tour - und macht doch Stopps in Belgien, der Schweiz, Italien, Tschechien, Ungarn, Österreich und baut zwischendurch vier Konzerte in Deutschland ein.

Ein Song ihrer EP nennt sich "Endings". Zu dem hat die Band ein Video anfertigen lassen. Darin sehen wir einen mit sich und der Boulder-Wand kämpfenden Freeclimber, eine im Wind tanzende Plastiktüte (file under: "American Beauty"), ein Carrera-Auto, das im Kreis fährt und eine Heuschrecke im Glas sowie den nackten Kletterer unter Wasser.

Karten für die Shows von The Tidal Sleep in Hamburg und Berlin gibt es bei Eventim.

Video: Tidal Sleep - "Endings"

VISIONS empfiehlt:

Tidal Sleep

04.10. Bochum - Rotunde

05.10. Oberentfelden - Börömpömpöm

08.10. Würzburg - Café Cairo

09.10. Hamburg - Molotow

10.10. Berlin - Musik & Frieden

13.10. Linz (Secret Show)