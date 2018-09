VISIONS Premiere: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs zeigen Video zum neuen Song "GNT"

Foto: Screenshot Youtube

Die Stoner-Metaller Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs haben ein Video für den Opener ihres neuen Albums "King Of Cowards" geteilt. Darin dreht sich alles um den mit Sünde behafteten Frontmann Matt Baty - buchstäblich.

Baty thront in der Mitte eines dunklen Raums, die Kamera dreht sich stetig im Kreis um seinen Kopf. Der ist üppig geschmückt mit grusligem Tand: Aus dem Efeu-Wust auf seinem weiß geschminkten Schädel hängen Körperteile von Kinderpuppen, Tarotkarten, nicht nur gesund aussehende Früchte und eine Schlange, die einen Apfel bewacht.

Da fängt es an zu klingeln: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs faszinieren sich im neuen Song für das Biblische, genauer mit den sieben Todsünden. Das passt zu der siebenfachen Ausführung des Bandnamens und erklärt auch, warum Baty in der zweiten Hälfte des Videos lustvoll der Völlerei frönt und sich mit Kuchen vollstopft, während seine Band weiter unbeeindruckt im Schatten um ihn herum performt.

"Ich musste lange still sitzen, aber mit diesem Kopfschmuck habe ich mich traumhaft schön gefühlt", gibt Baty zu. "Er war so prächtig, das hat meine Eitelkeit genährt, außerdem musste ich 'ne ganze Menge Kuchen essen, was mir den Tag versüßt hat."

"Die Texte auf dem Album handeln oft von der Sünde, sowohl im modernen als auch im traditionellen Gewand", fügt Gitarrist Sam Grant hinzu. "Also war die Sünde auch die selbstverständliche Richtung für die visuelle Ausgestaltung des Songs."

Der mit harten Riffs konstant nach vorne galoppierende Song "GNT" mit Batys kehligem Gebrüll und feurigen Gang-Shouts erscheint am 28. September auf "King Of Cowards", bei dem Pigs x7 nicht so konsequent mit ihrer Zahlenliebe sind, denn es sind nur sechs statt sieben Songs darauf. Zu hören gibt es daraus bereits "Cake Of Light".

Video: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - "GNT"