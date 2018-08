Esben And The Witch kündigen neues Album "Nowhere" an, streamen erste Single "The Unspoiled"

Esben And The Witch haben unsere Vermutungen bestätigt und ihr fünftes Album "Nowhere" angekündigt - zusammen mit der sechsminütigen Single "The Unspoiled"

"The Unspoiled" ist eines von nur sechs Stücken auf "Nowhere". Die sind aber gewohnt episch konstruiert, wie Rachel Davies, Daniel Copeman und Thomas Fisher sogleich unter Beweis stellen: Nach einem dröhnenden Intro schwingen sich Davies' Lyrik und das dunkel marschierende Arrangement von "The Unspoiled" immer mehr in die Höhe. Die Coda steht fast still - und das bei größter Spannung.

Bereits der Album-Vorgänger "Older Terrors" von 2016 bestand aus vier Stücken mit Überlänge. Seitdem hatten Esben And The Witch das Livealbum "Live At Roadburn" in Eigenregie veröffentlicht und zwischen Schwarzweiß-Fotos und alten Gemälden gepostet, dass neues Material fertig sei.

Vor einem Monat gab das Brightoner Post-Indie-Goth-Trio mit Sitz in Berlin dann Tourdaten im Winter für Deutschland und die Schweiz bekannt. Tickets sind bei Eventim erhältlich. "Nowhere" erscheint etwa einen Monat vor Beginn der Konzertreise am 16. November bei Season Of Mist.

Stream: Esben And The Witch - "The Unspoiled"

Cover und Tracklist: Esben And The Witch - "Nowhere"

1. "A Desire For Light"

2. "Dull Gret"

3. "Golden Purifier"

4. "The Unspoiled"

5. "Seclusion"

6. "Darkness (I Too Am Here)"

VISIONS empfiehlt:

Esben And The Witch

06.12. Zürich - Bogen F

07.12. Wiesbaden - Schlachthof

08.12. Berlin - Frannz Club

31.01. Hamburg - Molotow

01.02. Köln - Artheater

06.02. Hannover - Lux Hannover

07.02. Leipzig - UT Connewitz

11.02. München - Ampere

12.02. Regensburg - Alte Mälzerei