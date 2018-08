VISIONS Premiere: Prog-Noiserocker Kraków streamen neues Album "Minus" vorab

Die Norweger Kraków veröffentlichen am kommenden Freitag den neuen Album-Epos "Minus". VISIONS präsentiert euch die Platte in ganzer Länge schon vorab im Stream.

Fans von Neurosis, Mastodon und Cult Of Luna werden sich auf Krakóws Reise ganz muckelig fühlen: In sechs Songs erforschen die Norweger in spacigen Post-Metal-Ambient-Stücken die Weiten des Weltraums oder brettern mit scharfkantigen Noise-Bohrern in die Erdkruste, bis sich die tektonischen Platten biegen. Bei dieser Sightseeing-Tour begegnen einem immer wieder musikalische Überraschungen, wie etwa das ausufernde Rock'n'Roll-Solo am Ende des Openers "Black Wandering Sun". Das stammt von niemand geringerem als Motörhead-Gitarrist Phil Campbell.

Auf "Minus" kulminieren 13 Jahre Bandgeschichte, die zuletzt das vertrackte "Amaran" hervorgebracht hatte. Kraków wollen für die neue Platte so viel Material verdichtet haben, dass es ursprünglich auf zwei Studioalben gepasst hätte, und das ist hörbar: Keine der durchdachten Passagen läuft ins Leere, alles wandert vorwärts, klingt immer zielführend.

"Minus" erscheint offiziell am kommenden Freitag via Karisma, schon jetzt gibt es das Album bei uns im Stream. Zum Song "Sirens" zeigte die Band bereits ein apokalyptisches Musikvideo.

Album-Stream: Kraków - "Minus"