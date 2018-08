VISIONS Premiere: Asbest stellen Song "They Kill" vor

Die Schweizer Noise-Rock-Band Asbest streamt bei uns den Song "They Kill" von ihrem Ende September erscheinenden Debütalbum "Driven".

2016 hat sich das Trio Asbest aus Sängerin und Gitarristin Robyn Trachsel, Bassistin Judith Breitinger und Schlagzeuger Jan Häfele gegründet. Seit Januar 2018 hat Jonas Häne den Posten hinterm Schlagzeug übernommen. Eine erste EP namens "Interstates" erschien schon 2017 auf Kassette.

Mit "Driven" steht für den 28. September das Debütalbum der Band an, das über die Labels A Tree In A Field und Czar Of Bullets erscheint.

Die acht Songs in 42 Minuten lassen sich irgendwo zwischen Metz, Sonic Youth, A Place To Bury Strangers und anderen noisigen, unbequemen Bands einordnen.

Zur ersten Single "They Kill" sagt die Band: "Das ist als Gesellschaftskritik zu verstehen. Es geht darum, dass das Gute, das Progressive tendenziell unterdrückt wird und aus dem schwächeren Profit geschlagen wird, was auf ökonomischer wie auch sozialer Ebene verstanden werden kann. Um die Maschinerie am Laufen zu halten werden künstliche Schwächen hergestellt. Man denke an die moderne Sklaverei, die für den Westen produziert, oder an Billiglohnarbeiterinnen die in Großverteilern Waren verpacken und versenden, an die zig Subkulturen die aus dem Untergrund ins Medienrampenlicht gezogen und bis auf den letzten Tropfen Blut ausgesaugt werden. Alles um die Maschinerie des Profits 'deren', im Song mit 'they' benannt, zu maximieren."

Ab September ist die Band dann auch auf Tour - hauptsächlich in der Schweiz.

Stream: Asbest - "They Kill"

Live: Asbest

01.09. Kreuzlingen - Horst Klub

02.09. Freiburg - Slow Club

04.09. Kassel - Sandershaus

07.09. Dresden - AZ Conni

08.09. Nürnberg - Projekt31

18.09. Bern - Frauenraum

06.10. Winterthur - Albani

12.10. Basel - Kaschemme

30.10. Düdingen - Bad Bonn

23.11. Olten - Coq D'Or