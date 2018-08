VISIONS Premiere: Hardcore-Trio Wayste stellt Video zu "Mourn" vor

Foto: Screenshot Youtube

In Kürze erscheint mit "The Flesh And Blood" das Debütalbum des Leipziger Hardcore-Trios Wayste, vorab gibt es nun aber nochmal einen Vorgeschmack: Das Video zum neuen Track "Mourn" spendiert einer musikalisch gereiften, vielseitigeren Band einen assoziativen und ausdrucksstarken Bilderreigen.

Nachdem Wayste im ersten Vorabtrack "Holy Smoke" einmal mehr einen dissonanten Hardcore-Orkan in der Tradition von Converge oder Every Time I Die entfesselt hatten, zeigt ihr neuer Track die drei Leipziger komplexer als noch auf ihrer stürmischen Debüt-EP "No Innocence" (2016): Freistehende, cleane Gitarrenakkorde leiten den Song ein, und auch danach präsentiert die Band schleppenden, hymnischen, atmenden Hardcore im Stil von Code Orange, der von der Härte auch immer wieder zur Ruhe pendelt.

Das Video dazu lässt den Zuschauer fasziniert zurück: Kamerafahrten durch vorstädtische Straßenzüge und auf handelnde Personen geben einem das Gefühl, dahinzutreiben. Die assoziativen Szenen von einem Mann, der sich die Hände wäscht, einer Frau, die sich die Haare abrasiert, oder einem Hund im Waschsalon vermitteln dabei mit ihren unscharfen Bildrändern eine unbestimmte Traurigkeit und Tristesse. "Das Video zu 'Mourn' ist in Zusammenarbeit mit unseren unendlich ideenreichen und kompetenten Freunden des Künstler-Kollektivs Nacho Lab entstanden", so die Band. "Da der Song sich mit dem Thema Verlust, Einsamkeit und Vergessen befasst, war es uns wichtig, dass das Video zum Song keine abgedroschenen Klischees bedient. Es gibt daher keine klare, pointierte Story oder Band-Performance-Szenen; vielmehr werden Zuschauer*innen mit einer losen Aneinanderreihung von Eindrücken sich selbst überlassen. In den sehr ruhig wirkenden Szenen werden Verlusterfahrungen mit zwanghaften Handlungen kompensiert und vor allem die Hilflosigkeit aufgezeigt, mit der jede Person konfrontiert ist, die etwas Liebes verliert."

Ihr neues Album "The Flesh And Blood" werden Wayste am 7. September bei Day By Day/Through Love/Indigo veröffentlichen. Mit der Platte im Gepäck geht sie dann auch auf Tour, Karten für die ab dem Albumrelease stattfindenden Shows bekommt ihr an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Video: Wayste - "Mourn"

Live: Wayste

07.09. Leipzig - Recycling Museum

15.09. tba. (Release-Show)

21.09. Kiel - Medusa

23.09. Münster - Baracke

25.09. Mannheim - juz

27.09. Bamberg - JUZ

28.09. Zittau - Cafe Emil

29.09. Chemnitz - AJZ Talschock

19.10. Leipzig - Unartig Fest VIII