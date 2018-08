Newsflash (Anti-Flag, Mewithoutyou, Sick Of It All u.a.)

Neuigkeiten von Anti-Flag, Mewithoutyou, Sick Of It All, Nothing, The Libertines, Kadavar, Daughters, Parkway Drive, Black Belt Eagle Scout und Dave Hause

+++ Anti-Flag haben die Akustikversion von "American Attraction" mit Video veröffentlicht. Es zeigt die Polit-Punks wie schon beim Clip zu "Finish What We Started" live in ihrer Heimatstadt Pittsburgh mit eingeblendeten politischen Botschaften. Der Song war ursprünglich auf "American Fall" erschienen und thematisiert Fremdenfeindlichkeit, die Bevorzugung von Reichen vor Armen, Attacken auf die Pressefreiheit und vieles mehr. Speziell diese Akustikversion erscheint am 29. September auf "American Reckoning", wo noch mehr alte Songs im Akustikgewand erscheinen, um "alte Aussagen in einem neuen Licht anzustrahlen", so die Band. Im Oktober spielen Anti-Flag einige Konzerte in Deutschland, Tickets gibt es über Eventim.

Video: Anti-Flag - "American Attraction"

Live: Anti-Flag

11.10. Wien - Flex

12.10. Wels - Alter Schlachthof

13.10. Salzburg - Rockhouse

16.10. Hannover - Pavillon

18.10. Berlin - SO36

19.10. Hamburg - Fabrik

20.10. Köln - Live Music Hall

21.10. Stuttgart - LKA Longhorn

23.10. München - Backstage

25.10. Saarbrücken - Garage

28.10. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Mewithoutyou haben überraschend eine EP namens "[untitled]" veröffentlicht und gleichzeitig das Album "[Untitled]" angekündigt. Die EP der Indierocker enthält sieben vornehmlich ruhige, experimentelle und klangvolle Stücke, bei denen viel Akustikgitarre zum Einsatz kommt. Über das kommende Album sagt Sänger Aaron Weiss, er hätte eigentlich über die steigende politische Anspannung schreiben wollen, aber das sei dann doch nicht passiert. Es erscheint am 5. Oktober. Erst kürzlich hatte das Quintett aus Philadelphia den Song "Julia (Or, 'Holy To The Lord' On The Bells Of Horses)" veröffentlicht, der auf dem Album enthalten sein wird.

Stream: Mewithoutyou - "[untitled] EP"

Cover: Mewithoutyou - "[untitled] EP"

01. "Bethlehem, WV"

02. "Winter Solstice (alt. version)"

03. "Dirty Air"

04. "Cities Of The Plain"

05. "Existential Dread, Six Hours’ Time"

06. "August 6th"

07. "Kristy w/ The Sparkling Teeth"

Cover: Mewithoutyou - "[Untitled] LP"

01. "9:27a.m., 7/29"

02. "Julia (Or, ‘Holy To The LORD’ On The Bells Of Horses)"

03. "Another Head For Hydra"

04. "[Dormouse Sighs]"

05. "Winter Solstice"

06. "Flee, Thou Matadors!"

07. "Tortoises All The Way Down"

08. "2,459 Miles"

09. "Wendy & Betsy"

10. "New Wine, New Skins"

11. "Michael, Row Your Boat Ashore"

12. "Break On Through (To The Other Side) [Pt. Two]"

+++ Sick Of It All haben über Twitter das neue Album "Wake The Sleeping Dragon!" angekündigt. Als Veröffentlichsdatum hierfür steht der 2. November fest. Es sollen Gastauftritte unter anderem von Rise Against-Frontmann Tim McIlrath und Chuck Ragan von Hot Water Music dabei sein, so steht es zumindest auf dem Artwork, das wie ein Filmposter arrangiert ist. Aktuell ist die Hardcore-Punk-Band aus New York in Deutschland unterwegs. Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei Eventim.

Cover: Sick Of It All - "Wake The Sleeping Dragon!"

Live: Sick Of It All

17.08. Dinkelsbühl - Summer Breeze Open Air

18.08. Trier - Summerblast Festival

19.08. Rostock - Mau Club

22.08. Magdeburg - Factory

23.08. Lindau - Club Vaudeville

24.08. Wörrstadt - Neuborn Open Air Festival

24.08. Sulingen - Reload Festival

+++ Nothing streamen ihr neues Album "Dance On The Blacktop" schon eine Woche vorab. Das insgesamt vierte Studioalbum der Shoegaze-Band aus Philadelphia erscheint offiziell erst am 24. August. Sie bleiben ihrem düsterem Shoegaze-Sound treu und widmen sich thematisch unter anderem Ängsten und gesundheitlichen Problemen. Im November spielen sie dann Konzerte in Köln, Hamburg, Berlin und Wien. Wer sie dort live sehen will, erhält Tickets über Eventim. Streamen kann man das Album in voller Länger auf der Webseite von NPR Music.

Live: Nothing

04.11. Köln - Artheater

09.11. Hamburg - Headcrash

15.11. Berlin - Cassiopeia

22.11. Wien - Arena

+++ The Libertines werden bis auf Weiteres keine Konzerte mehr spielen. Gitarrist Carl Barât sagte dem NME, dass die Band sich auf die Arbeit an ihrem nächsten Album konzentrieren wolle: "Wir denken alle, dass es Zeit ist, mit Live-Auftritten aufzuhören, bis wir etwas Neues spielen können." Ihren vorerst letzten Gig wird die Band auf dem Sharabang Fest im kommenden Monat spielen. Die neue Platte soll in den gerade fertig gestellten Albion Rooms geschrieben und aufgenommen werden, die eine von der Band betriebene Mischung aus Hotel und Studio sind. Kürzlich hatte Schlagzeuger Gary Powell eine mögliche Richtung für die neue Platte angegeben. Das noch aktuelle Libertines-Album "Anthems For Doomed Youth" war im September 2015 erschienen.

+++ Kadavar haben das Livealbum "Live in Copenhagen" angekündigt und ein Video zu "You Found The Best In Me" veröffentlicht. Das Livealbum wurde auf einem Konzert der Retrorocker im dänischen Pumpehuset im November 2017 aufgezeichnet. Es erscheint am 12. Oktober separat auf Vinyl via Nuclear Blast und auf CD im Bundle mit dem aktuellen Album "Rough Times". Von dem stammt der Song "You Found The Best In Me", zu dem es nun ein Musikvideo gibt. Das zeigt die Berliner bei einem Auftritt auf dem Dunajam, einem Stoner-Festival an der Küste Sardiniens. Ende Oktober kommen Kadavar auf von VISIONS präsentierte Tour. Tickets hierfür gibt es bei Eventim.

Video: Kadavar - "You Found The Best In Me"

Cover & Tracklist: Kadavar - "Live in Copenhagen"

01. "Skeleton Blues"

02. "Doomsday Machine"

03. "Pale Blue Eyes"

04. "Into The Wormhole"

05. "The Old Man"

06. "Die Baby Die"

07. "Black Sun"

08. "Living In Your Head"

09. "Into The Night"

10. "Forgotten Past"

11. "Tibulation Nation"

12. "Purple Sage"

13. "All Our Thoughts"

14. "Come Back Life"

VISIONS empfiehlt:

Kadavar

25.10. Dresden - Beatpol

26.10. Magdeburg - Factory

27.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

28.10. Rostock - Peter Weiss Haus

03.11. Weissenhäuser Strand - Metal Hammer Paradise

20.11. Bielefeld - Forum

22.11. Karlsruhe - Substage

23.11. Leipzig - Conne Island

24.11. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

25.11. Neukirchen - Kulturzentrum Sägewerk

27.11. Cham - L.A. Cham

28.11. München - Backstage

29.11. Bochum - Zeche

30.11. Saarbrücken - Garage

01.12. Freiburg - Jazzhaus

06.12. Frankfurt/Main - Batschkapp

19.01. Berlin - Funkhaus

Live: Kadavar

+++ Daughters haben ihr neues Album angekündigt und streamen einen neuen Song namens "The Reason They Hate Me". Der eröffnet mit fuzzenden Industrial-Riffs, die sich zu einem bizarren Elektro-Punk-Jam mit Samples entwickeln. Der Song ist nach "Satan In A Wait" ihr zweiter Track seit acht Jahren, denn offiziell hatten sich Daughters 2010 aufgelöst. Das neue Album trägt den drohenden Titel "You Won't Get What You Want" und erscheint am 26. Oktober.

Stream: Daughters - "The Reason They Hate Me"

+++ Parkway Drive haben Killswitch Engage und Thy Art Is Murder als Support für ihre kommende Europatour bestätigt. Auf allen Terminen werden sie von den beiden Metalcore-Gruppen supportet. Parkway Drive hatten im Mai ihr aktuelles Album "Reverence" veröffentlicht. Killswitch Engage arbeiten ebenfalls an neuem Material. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Parkway Drive

25.01. Hamburg - Sporthalle Hamburg*26.01. Leipzig - Arena Leipzig*27.01. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle*08.02. Köln - Palladium*09.02. Köln - Palladium*11.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle*12.02. Zürich - Halle 622*15.02. München - Zenith*17.02. Vienna - Gasometer*

* Mit Killswitch Engage & Thy Art Is Murder

+++ Katherine Paul alias Black Belt Eagle Scout hat den neuen Song "Just Lie Down" veröffentlicht. Der beginnt mit grungigem, verwaschenem Gitarrenspiel, bevor ein nervöses Becken den Song in einen melodischen Break trägt. Eine ähnlich düstere Mischung hatte sie schon auf "Soft Stud" präsentiert. Beide sind Teil ihres Debütalbums "Mother Of My Children", das sie am 14. September veröffentlicht.

Stream: Black Eagle Scout - "Just Lie Down"

+++ Dave Hause hat ein exklusives Deutschlandkonzert angekündigt. Am 10 Oktober kommt der Punkrock-Singer/Songwriter für ein Konzert nach Wiesbaden in die Ringkirche. Zuletzt hatte er ein Video zu "Bury Me In Philly" veröffentlicht. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Dave Hause

10.10. Wiesbaden - Ringkirche