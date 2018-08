Love A kommen auf Herbst/Winter-Tour

Bevor die Deutsch-(Post-)Punks Love A mit den Aufnahmen zum neuen Album beginnen, spielen sie ab November noch mal ein paar Shows.

Acht Shows werden Love A in diesem Jahr noch spielen, bevor sie sich dann für 2019 an den Nachfolger ihres vierten Albums "Nichts ist neu" von 2017 machen.

Los geht es Anfang November, wenn Love A Teil des von VISIONS präsentierten "Wir Sind Die Toten"-Festivals in Mannheim sind - unter anderem neben Laura Carbone und Hysterese. Ende November steht dann das "Pressure Air"-Festival im Oberhausener Druckluft an. Und mit einer Show in Zürich zieht es die Band Anfang Dezember sogar in die Schweiz.

Das Finale bildet dann kurz vor Weihnachten eine Doppel-Show im Exhaus in Trier - quasi dem Wohnzimmer der Band - um dessen Erhalt dieser Tage ja gebangt wird und für das auch Turbostaat am 18. August eine Soli-Show spielen werden.

Tickets für die "Fall In Love A"-Tour gibt es bei Eventim.

Live: Love A

03.11. Mannheim - Forum

23.11. Oberhausen - Druckluft

24.11. Dresden - Groove Station

06.12. München - Feierwerk

07.12. Zürich - Dynamo

08.12. Stuttgart - JuhaWest

21.12. Trier - Exhaus

22.12. Trier - Exhaus