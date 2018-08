Smashing Pumpkins spielen Jubiläums-Konzert mit prominenten Gästen und Coverversionen

Foto: Laura June Kirsch // Instagram

Die Reunion-Tour der Smashing Pumpkins hat gestern in New Jersey Halt gemacht für ein spezielles Konzert zum 30. Jahrestag der verdienten Band um Billy Corgan. Zusammen mit vielen prominenten Gästen spielten die Pumpkins ein riesenhaftes Set aus Klassikern und Coverversionen.

Außerdem spielten sie zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder "Snail" vom Debütalbum "Gish". Mitsingen durfte Deftones-Frontmann Chino Moreno, der zuvor schon den "Mellon Collie..."-Brecher "Bodies" begleitete.

Aber Moreno war nur der erste Gast nach dem Best-of-Teil der ersten Hälfte. Nach "Tonight, Tonight" und dem Led Zeppelin-Cover "Stairway To Heaven" betraten Dave Keunig und Mark Stoermer von den Killers die Bühne und waren bei "Cherub Rock" und "1979" dabei. Stoermer war einst Bassist auf der Tour zum noch aktuellen Album "Monuments To An Elegy".

Die Überraschung des Abends war allerdings Mark McGrath von den 90er-Sample-Helden Sugar Ray, der Billy Corgan im Vorfeld offenbar überreden konnte, deren Hit "Fly" zu spielen - und gleich darauf das Judas Priest-Cover "Breaking The Law". Mit Corgans ehemaliger Freundin Courtney Love am Mikro coverten die Smashing Pumpkins "Celebrity Skin" und "Malibu" von Hole - das dazugehörige Album feierte immerhin 20. Geburtstag - und Corgan hatte einige Songs darauf mitgeschrieben.

Vor der Zugabe mit der neuen Single "Solara" waren noch einige New Order- und Joy Division-Cover dran, begleitet von deren Ex-Bassist Peter Hook, Davey Havok von AFI und abermals Courtney Love. Seht einige Videos der Show, Instagram-Fotos und die Setlist weiter unten.

Zuletzt hatte Corgan ein neues Album der Smashing Pumpkins bestätigt und gleichzeitig die Tracklist verraten.

Live-Video: Smashing Pumpkins und Chino Moreno - "Bodies"

Live-Video: Smashing Pumpkins und Chino Moreno - "Snail"

Live-Video: Smashing Pumpkins und Mark McGrath - "Fly" (Sugar Ray)

Live-Video: Smashing Pumpkins und Mark McGrath - "Breaking The Law" (Judas Priest)

Live-Video: Smashing Pumpkins und Courtney Love - "Celebrity Skin" und "Malibu" (Hole)

Live-Video: Smashing Pumpkins, Peter Hook und Davey Havok - "Transmission" (Joy Division)

Instagram-Posts: Smashing Pumpkins und Gäste in New Jersey

Setlist: Smashing Pumpkins - Holmdel, New Jersey, 30th Anniversary Concert

"Rocket"

"Siva"

"Rhinoceros"

"Zero"

"The Everlasting Gaze"

"Stand Inside Your Love"

"Thirty-Three"

"Eye"

"Soma"

"Blew Away"

"Mayonaise"

"Bodies" (mit Chino Moreno)

"Snail" (mit Chino Moreno)

"Tonight, Tonight"

"Stairway To Heaven" (Led Zeppelin cover)

"Cherub Rock" (mit Dave Keuning und Mark Stoermer von The Killers)

"1979" (mit Dave Keuning und Mark Stoermer von The Killers)

"Fly" (Cover von Sugar Ray, mit Mark McGrath)

"Breaking The Law" (Cover von Judas Priest, mit Mark McGrath)

"Today" "Celebrity Skin" (Cover von Hole, mit Courtney Love)

"Malibu" (Cover von Hole, mit Courtney Love)

"Bullet With Butterfly Wings" (mit Courtney Love)

"Age Of Consent" (Cover von New Order, mit Peter Hook)

"Transmission" (Cover von Joy Division, mit Peter Hook und Davey Havok)

"Love Will Tear Us Apart" (Cover von Joy Division, mit Peter Hook, Davey Havok und Courtney Love)

Zugabe:

"Solara"

"Baby Mine" (Cover von Betty Noyes)