VISIONS empfiehlt: Taskete! (Harmful, Sportfreunde Stiller) spielen erste Tour

Taskete!, das sind Aren Emirze (Harmful, Emirsian) und Flo Weber von den Sportfreunden Stiller als noisiges Power-Duo. VISIONS präsentiert ihre erste Tour überhaupt.

Samstag, 16. Juni 2018, Mannheim, Maifeld Derby, VISIONS-Stand. In ein paar Stunden wird Aren Emirze eines seiner Emirsian-Konzerte spielen, vorher plaudert er noch ein bisschen mit uns: Ja, da gäbe es bald etwas Neues von ihm, so ein Duo-Ding mit Flo von den Sportfreunden Stiller, man solle mal Ausschau halten demnächst.

Bald und demnächst sind nun gekommen: Taskete! heißt das Projekt, mit dem Emirze und Weber fast wieder Harmful zu Zeiten ihres letzten Albums "Sick And Tired Of Being Sick And Tired" sind. In eigenen Worten: "Zwei Mann, ein Sound. Taskete! kommen mit Oktaver und Oktaven. Mit schneidiger Noisy-Gitarre und mit Trommel-Ding-Dong. Mit gesungenem Wort in Effekt-verballertem Englisch."

VISIONS präsentiert die erste Tour des Duos im kommenden November, Tickets sind ab sofort bei Eventim erhältlich. Zum Aufwärmen spielen Taskete! davor noch einen einzelnen Gig in Ulm, zwei Festival-Shows und drei Support-Slots für Blackout Problems.

VISIONS empfiehlt:

08.11. Hamburg - Molotow Bar

09.11. Bremen - Zollkantine

10.11. Schwerin - JUZ Schwerin

11.11. Berlin - Musik & Frieden

12.11. Köln - Stereo Wonderland

13.11. Frankfurt/Main - Nachtleben

14.11. Schweinfurt - Stadtbahnhof

15.11. Weinheim - Cafe Central

16.11. München - Milla

Live: Taskete!

01.08. Ulm - Cabaret Eden

02.08. München - Free & Easy-Festival*

12.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

01.11. Konstanz - Kula**

02.11. Zürich - Dynamo 21**

03.11. Stuttgart - Im Wizemann**

* mit Dyse

** mit Blackout Problems