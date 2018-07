Mantar stellen Video zu neuem Song "Seek + Forget" vor

Foto: Screenshot Youtube

Mantar haben per Video ihren neuen Song "Seek + Forget" präsentiert. Der Song ihres kommenden Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" zeigt die Doom-Punks zu Live-Szenen so düster wie dynamisch.

Mantars Intensität kommt im neuen, zuvor schon angeteaserten Video zu "Seek + Forget" gut rüber: Der schwarz-weiße, teils in VHS-Optik verfremdete Clip zeigt, wie das aus Bremen stammende Duo auf Konzert- und Festivalbühnen wütet - und dabei Krach für ein halbes Dutzend Leute schlägt.

"Seek + Forget" zeigt sich dabei als typischer Mantar-Track: schleppendes, düsteres Intro, dann eine donnernde Double-Bass zu mäanderndem Riffing, ein Break - und ein dynamisches Riff. Dazu faucht Sänger und Gitarrist Hanno Klänhardt kehlig und giftig.

Der Song wird am 24. August auf dem neuen Mantar-Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" erscheinen. Diesem hatte die Band schon den Track "Age Of Absurd" vorausgeschickt, der vor dem Release des offiziellen Videos auch in einem mitgeschnittenen Livestream zu hören war.

Mit der Ankündigung ihres neuen Albums hatte das Duo auch für ein wenig Skepsis bei Fans gesorgt, weil das Artwork der Platte ein Kunstwerk eines NS-Künstlers ziert. Die Band hatte diesen Schritt kurz darauf in einem ausführlichen Statement erläutert.

Nach den restlichen Sommer- und Festivalkonzerten werden Mantar Ende des Jahres dann mit ihrem neuen Album auf Co-Headliner-Tour mit Skeletonwitch gehen, supportet durch Evil Invaders sowie Deathrite. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Mantar - "Seek + Forget"

VISIONS empfiehlt:

Live: Mantar

Mantar + Skeletonwitch + Evil Invaders + Deathrite 17.11. Hamburg - Markthalle19.11. Hannover - Musikzentrum20.11. Nürnberg - Hirsch21.11. Essen - Turock22.11. Zürich - Dynamo23.11. Stuttgart - KJH Hallschlag24.11. Salzburg - Rockhouse26.11. München - Backstage27.11. Wien - Arena28.11. Graz - Explosiv30.11. Leipzig - UT Connewitz01.12. Berlin - SO3608.12. Wiesbaden - Schlachthof

03.08. Wacken - Wacken Open Air

24.08. Rostock - Bunker

25.08. Sulingen - Reload Festival