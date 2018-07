Verlosung: Guns N' Roses' "Appetite For Destruction"-Super-Deluxe-Reissue plus Merch zu gewinnen

Die Rock-Veteranen Guns N' Roses haben ihren Albumklassiker "Appetite For Destruction" neu aufgelegt - und ihr könnt eines der Super-Deluxe-Sets mit Zeitdokumenten und fast 50 Song-Raritäten bei uns zusammen mit exklusivem Merchandise gewinnen.

Mit der Reissue von "Appetite For Destruction" blicken Guns N' Roses auf ihre bewegte Karriere zurück und öffnen ihre Archive: 49 Raritäten, Demos und B-Seiten, die teils noch nie das Licht der Welt erblickt hatten, private Fotos der Bandmitglieder und eine Reihe von einzigartigen Zeitdokumenten ergeben eine Füllhorn für Fans, Kenner und Sammler.

"Appetite For Destruction" neu aufzulegen scheint bei Guns N' Roses in der Tat die Kammern gefüllt zu haben: Kürzlich war überraschend ein bis dato unveröffentlichtes Video für den Song "It's So Easy" erschienen. Außerdem hatten sie den Song "Shadow Of Your Love" vor einiger Zeit zum ersten Mal in ihrer Karriere live gespielt - und das über 30 Jahre nach seiner Aufnahme. Wobei die Band bei ihrem Blick in die Vergangenheit auch kritisch ist: Der Song "One In A Million" wurde aufgrund seines homophoben und rassistischen Textes von der Tracklist gestrichen.

Mit etwas Glück könnt ihr diese schmucke Zeitkapsel nebst exklusivem Merch wie T-Shirts und einem handgefertigten Logo-Kreuz der Band euer Eigen nennen; letzteres ist sonst nur zusammen mit der ziemlich teuren "Locked N' Loaded"-Fanbox der Reissue zu haben. Dafür müsst ihr nur rasch in unserer Verlosungsrubrik am Gewinnspiel teilnehmen.