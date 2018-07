Kvelertak stellen neuen Sänger vor

Kvelertak haben der Öffentlichkeit ihren neuen Sänger präsentiert. Der Nachfolger des überraschend ausgestiegenen Erlend Hjelvik ist für Fans der norwegischen Musikszene kein Unbekannter - und war sogar schon auf einem Kvelertak-Album zu hören.

"Ivar Nikolaisen, willkommen in der Kvelertak-Familie", schreibt die norwegische Band in den sozialen Netzwerken. Wem der Name irgendwie bekannt vorkommt, der irrt nicht: Nikolaisen hatte Anfang des Jahres mit seiner Band The Good The Bad And The Zugly das hervorragend schmutzige Hardcore-Gewitter "Misanthropical House" veröffentlicht, mit dem Projekt und auch seiner anderen Band Silver hatte er Kvelertak bereits auf Tour begleitet.

Die Verbindung reicht aber noch weiter: Nikolaisen war sogar bereits auf dem Kvelertak-Debüt im Kracher "Blodtørst" zu hören gewesen. Die Band hat sich also gezielt einen jahrelangen Weggefährten in die Band geholt, den sie gut kennt. "Ivar ist der Frontmann, auf den wir gehofft hatten, und nichts fühlt sich für uns natürlicher an, als dass er den Thron besetzt", schreiben die Black-Metal-Classic-Rocker über ihren Neuzugang.

Auch der Gepriesene zeigt sich begeistert: "Ich war ein großer Kvelertak-Fan, seit ich sie vor knapp zehn Jahren zum ersten Mal live gesehen habe. Es ist eine Ehre ein Teil dieser Band zu sein!" Seines schweren Erbes ist sich der Sänger dabei offenbar bewusst. "Ich werde nicht versuchen, Erlend zu kopieren. Erlend ist ein Löwe. Ich bin nur eine kleine Ratte. Aber diese Ratte ist angepisst, ansteckend, und voll auf bereit, diese Maschine zu neuen Höhen zu führen!"

Mit der Vorstellung des neuen Sängers bestätigt sich, dass Kvelertak nicht kurzfristig eine Verlegenheitswahl treffen mussten, sondern gezielt einen passenden Nachfolger gesucht haben, da sie schon länger vom geplanten Ausstieg von Erlend Hjelvik gewusst hatten. Dieser hatte vor einigen Tagen für Fans überraschend seinen Rückzug aus der Band angekündigt.

In der neuen Besetzung wollen Kvelertak demnächst auch mit den Arbeiten an einem neuen Album beginnen, das 2019 erscheinen soll. Ihre aktuelle, dritte Studioplatte "Nattesferd" hatten die Norweger 2016 veröffentlicht.

Facebook-Post: Kvelertak stellen neuen Sänger vor

Video: Kvelertak - "Blodtørst" (Feat. Ivar Nikolaisen)