Newsflash (Feine Sahne Fischfilet, Adolescents, Pussy Riot u.a.)

Neuigkeiten von Feine Sahne Fischfilet, Adolescents, Pussy Riot, Waxahatchee, Metric, Farflung, Petal und Third Eye Blind.

+++ Feine Sahne Fischfilet haben ein Zusatzkonzert in Frankfurt angekündigt. Nachdem es für die Show in der Batschkapp kurz vor Weihnachten keine Karten mehr gab, spielt die Punkband nun am Vortag an gleicher Stelle noch eine Show. Nach Kiel bekommt damit bereits der zweite Tourstopp wegen großer Nachfrage eine Zusatzshow spendiert, mehre Shows sind bereits ausverkauft beziehungsweise wurden hochverlegt. Die große Herbst- und Winter-Tour der Band startet im November, zuvor sind die Punks mit ihrem aktuellen Album "Sturm & Dreck" aber auch ncoh auf diversen Festivals zu sehen. Karten für die eigenen Konzerte von Feine Sahne Fischfilets "Alles auf Rausch"-Tour gibt es bei Eventim.

+++ Die Adolescents haben kurzfristig einen Nachholtermin für ihre abgesagte Berlin-Show gefunden. Das Konzert wird nun am kommenden Donnerstag über die Bühne gehen. Ursprünglich hätten die Adolescents schon Anfang Juli in Berlin sowie Nürnberg und Karlsruhe spielen sollen. Wegen des überraschenden Todes ihres Bassisten Steve Soto kurz zuvor mussten die Shows jedoch ausfallen. Die weiteren Shows spielt die Band nach reiflicher Überlegung nun mit einem Ersatzmann am Bass. Bei den Terminen stellt die Band ihr neues, am Freitag erscheinendes Album "Cropduster" vor, aus dem sie vorab den Song "Queen Of Denial" präsentiert hatte.

+++ Pussy Riot haben per Video den neuen Song "Track About Good Cop" veröffentlicht. Zu fluffigem Electro-Trance-Pop singt das Performance-Punk-Kollektiv assoziative Zeilen über gute und böse Polizisten. Dazu tanzen im Video mehrere Personen in Uniformen der russischen Staatsmacht. Pussy Riot verweisen mit dem Song auch auf ihre Protestaktion beim Finalspiel der Fußballweltmeisterschaft: Am Sonntag hatten Mitglieder der Band in Polizeiuniformen den Platz gestürmt, um gegen Polizeigewalt und -willkür zu demonstrieren. Das Thema will die politische Formation unmittelbar weiter verfolgen: Morgen sollen mit "Nightmares" Und "Pong!" zwei weitere neue Tracks erscheinen, die in der Tradition russischer Gefängnis-Songs stehen sollen.

Video: Pussy Riot - "Track About Good Cop"

+++ Waxahatchee hat eine Neubearbeitung des Songs "Chapel Of Pines" inklusive Video veröffentlicht. Dieser glänzt nun als reduzierte Gitarrennummer mit einer passend dazu durch eine Naturlandschaft wandelnden Katie Crutchfield. Ursprünglich hatte diese das Stück im Rahmen ihres Projekts Great Thunder veröffentlicht, bei dem sie vor einigen Jahren mit Keith Spencer von Swearin' gemeinsame Sache gemacht hatte. "Chapel Of Pines" ist dabei nur die erste Neubearbeitung: Am 7. September erscheint die passende betitelte Waxahatchee-EP "Great Thunder", auf der Crutchfield sechs Songs ihrer Vergangenheit in dezenteren Versionen noch einmal neu interpretiert. Zuvor hatte die Singer/Songwriterin im vergangenen Jahr ihr etwas stärker instrumentiertes Album "Out In The Storm" auf den Markt gebracht.

Video: Waxahatchee - "Chapel Of Pines"

Cover & Tracklist: Waxahatchee - "Great Thunder"

+++ Metric haben ein Video zu ihrem neuen Song "Dark Saturday" veröffentlicht und ein neues Album angekündigt. Der Clip begleitet die vier Bandmitglieder in vier nebeneinander stehenden Filmsegmenten beim Schlendern durch die Nacht. Dabei erleben sie unterschiedliche Dinge, während sich die Ausschnitte ästhetisch aneinander anpassen - vor allem am Ende, wenn die Kanadier wieder zusammenfinden und das Bild sich fügt. Die neue Single war vergangene Woche erschienen, jetzt kündigten Metric auch das dazugehörige Album an. Titel, Cover-Artwork und Tracklisting halten sie nach wie vor zurück, allerdings wird es zwölf Songs enthalten und am 21. September erscheinen - so viel steht bereits fest. Im Oktober und November spielt die Band einige Shows in Europa. Tickets für die Auftritte im deutschsprachigen Raum gibt es demnächst bei Eventim.

Video: Metric - "Dark Saturday"

+++ Farflung haben das neue Album "This Capsule" angekündigt und streamen einen ersten Track. Der heißt "Flesh For A Moonless Star" und ist ein über weite Teile ruhiger Spacerock-Jam, den die Band mit SciFi-artigen Synthesizer-Sounds anreichert. "This Capsule" erscheint am 14. September via Noisolution.

Stream: Farflung - "Flesh For A Moonless Star"

Cover: Farflung - "This Capsule"

+++ Petal zeigt ein Musikvideo zum Titeltrack ihres neuen Albums "Magic Gone". Es zeigt sie dabei, wie sie aus einer Figur herauswächst, die dem der idealisierten Hausfrau des letzten Jahrhunderts entspricht. Ein etwas verspielteres Video gab es bereits zum fröhlichen "Better Than You" zu sehen. Beide Songs stammen von dem Album, das Mitte Juni bei Run For Cover erschienen war.

Video: Petal - "Magic Gone

+++ Third Eye Blind streamen ein Cover von Chastity Belts "Joke". Stephan Jenkins, Frontmann der vor allem in den 90er Jahren erfolgreichen Alternative-Rock-Band, drückte in einem Statement seine Bewunderung für deren Sängerin Julia Shapiro aus. "Außerdem macht sie coolen Scheiß an der Gitarre", fügt er hinzu. Die Neuinterpretation von Third Eye Blind ist gar nicht weit vom Original der Noisepop-Band aus Seattle entfernt, nur die beiden Stimmen unterscheiden sich im direkten Vergleich stark voneinander. Das "Joke"-Cover ist Teil der kommenden EP "Thanks For Everything", auf der sie weitere Cover präsentieren. Sie erscheint am 24. August. Das Babyshambles-Cover "Fuck Forever" gab es schon vorab im Stream.

Stream: Third Eye Blind - "Joke" (Chastity-Belt-Cover)