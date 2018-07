Anti-Flag kündigen Herbst-Tour an

Die Polit-Punkrocker Anti-Flag touren im Herbst wieder durch Europa. Dabei haben sie gleich drei weitere Bands im Schlepptau.

Mit Silverstein, den Cancer Bats und Worriers haben Anti-Flag gleich drei tolle Bands aus Punkrock und seinen umliegenden Genres auf ihrer Tour mit dabei. In deren Rahmen wird die Band fast ein Dutzend Shows in Deutschland und Österreich spielen. Karten gibt es bei Eventim.

Bei den Konzerten wird sicher auch das aktuelle Anti-Flag-Album "American Fall" ausführlich Platz in der Setlist finden. Dem darauf enthaltenen Song "Finish What we Started" hatte die Band Anfang des Jahres ein Video zur Seite gestellt, später veröffentlichte sie auch die B-Seite "Mr. Motherfucker".

Aktuell waren und sind die Polit-Punks auf Festivals zu sehen, heute stehen sie beim Back To The Future Festival in Glaubitz auf der Bühne, bevor sie ihre Tour zunächst in den USA fortsetzen.

Live: Anti-Flag + Silverstein + Cancer Bats + Worriers

11.10. Wien - Flex

12.10. Wels - Alter Schlachthof

13.10. Salzburg - Rockhouse

16.10. Hannover - Pavillon

18.10. Berlin - SO36

19.10. Hamburg - Fabrik

20.10. Köln - Live Music Hall

21.10. Stuttgart - LKA Longhorn

23.10. München - Backstage

25.10. Saarbrücken - Garage

28.10. Wiesbaden - Schlachthof

Live: Anti-Flag

13.07. Glaubitz - Back To The Future-Festival