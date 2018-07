Newsflash (Muse, Soulfly, Brian Fallon u.a.)

Neuigkeiten von Muse, Soulfly, Brian Fallon, Hellyeah, Anselmo & Vinnie Paul, Ty Segall & White Fence, Chelsea Wolfe, Bruce Springsteen, Black Vulpine, Feine Sahne Fischfilet, Pallbearer, Unknown Mortal Orchestra und einem Vater-Sohn-Song von Zakk Wylde.

+++ Muse haben eine Live-Performance ihres Songs "Psycho" aus dem kommenden Konzertfilm "Drones World Tour" veröffentlicht. Der Clip zeigt mit aufwändigen Kamerafahrten und Kran-Aufnahmen eine energetische Performance vor riesigem Publikum. Der Mitschnitt war bei ihrer vergangenen Tour für ihr aktuelles Album "Drones" entstanden. Der Konzertfilm "Drones World Tour" wird am 12. Juli einmalig weltweit in den Kinos gezeigt. Die teilnehmenden Lichtspielhäuser findet man auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite. Die Artrocker hatten zuletzt die neuen Songs "Dig Down" und "Thought Contagion" mit Videos veröffentlicht und angekündigt, 2018 noch mehr neues Material veröffentlichen zu wollen.

Video: Muse - "Psycho" live

+++ Soulfly haben neue Details zu ihrem Album enthüllt und einen Song daraus live präsentiert. Die Platte soll laut der Band "Ritual" heißen und im Oktober erscheinen. Auf Konzerten spielten die Groove-Metaller bereits den neuen Song "The Summoning". Dieser zeichnet sich durch donnerndes Schlagzeug, rhythmische Variabilität und einen besonders aggressiven Grundton aus. Die Band hatte Anfang des Jahres ein Update aus dem Studio gegeben. Ihre noch aktuelle Platte "Archangel" war im August 2015 erschienen.

Video: Soulfly - "The Summoning" live

+++ Brian Fallon wird auf seiner kommenden Tour von Craig Finn unterstützt. Der The Hold Steady-Frontmann supportet den The Gaslight Anthem-Sänger bei allen fünf Terminen seiner von VISIONS präsentierten Tour. Fallon hatte im Februar sein aktuelles Album "Sleepwalkers", Finn zuletzt den US-kritischen Song "Galveston" veröffentlicht. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Brian Fallon

13.02. Bochum - Christuskirche

15.02. München - Neue Theaterfabrik

19.02. Hamburg - Markthalle

20.02. Hannover - Capitol

+++ Hellyeah haben ihren verstorbenen Drummer Vinnie Paul Abbott in einem berührenden Abschiedsvideo geehrt. Der mit dem Hellyeah-Song "Thank You" unterlegte Clip zeigt Aufnahmen des Musikers vor sowie hinter der Bühne. Auch Ex-Pantera-Frontmann Phil Anselmo hat seines ehemaligen Bandkollegen gedacht: Auf einem Konzert seiner Band Scour coverte er den Pantera-Track "Slaughtered" zu Abbotts Ehren. In den vergangenen Wochen hatten sich zahlreiche befreundete Musiker von Abbott verabschiedet. Er war vergangenen Monat überraschend im Schlaf verstorben. Über die genaue Todesursache ist weiterhin nichts bekannt.

Video: Hellyeah bedanken sich bei Abbott

Video: Scour - Slaughtered" (Pantera-Cover)

+++ Ty Segall & White Fence streamen einen neuen Song namens "Body Behavior". Seine Strophen bekommen durch Segalls langgezogenen Gesang und das im Kontrast dazu schnelle Gitarrenspiel einen diffusen Charakter. Der Refrain hält mit harmonischerem Sound dagegen. "Body Behavior" ist Teil des neuen Albums "Joy", das nächste Woche Freitag erscheint. Segall und sein Kumpel Tim Presley alias White Fence machen dazu gemeinsame Sache. Die beiden hatten zuvor bereits den Titel "Good Boy" veröffentlicht.

Stream: Ty Segall & White Fence - "Body Behavior"

Joy by Ty Segall & White Fence

+++ Chelsea Wolfe hat ein neues Video zum Song "The Culling" veröffentlicht. Passend zum atmosphärisch donnernden Grusel-Folk des Tracks zeigt das Video Wolfe auf einem Altar aufgebahrt, zusammen mit jeder Menge Kerzenlicht und Teufelssymbolik. Der Song entstammt ihrer aktuellen Platte "Hiss Spun", die im September erschienen war. Zuletzt hatte sie zwei Session-Videos zu den Songs "16 Psyche" und "Spun" veröffentlicht. Die Sängerin befindet sich gerade auf Tour, noch heute spielt sie in Karlsruhe und in den kommenden Wochen drei weitere Konzerte in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Chelsea Wolfe - "The Culling"

Live: Chelsea Wolfe

09.07. Karlsruhe - Jubez

30.07. München - Feierwerk

07.08. Leipzig - Werk 2

12.08. Hamburg - Kampnagel

+++ Bruce Springsteen hat eine Bootleg-Aufnahme einer Performance im Roxy Theater veröffentlicht. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1978 und ist ganze vier Stunden lang. Sie ist Teil einer laufenden Reihe an archiviertem Live-Material, das den einflussreichen Rockmusiker zwischen 1977 und 2017 präsentiert. Sein bislang letztes Studioalbum "High Hopes" war 2014 erschienen. Noch bis Mitte Dezember ist Springsteen mit seiner Show "Springsteen On Broadway" in Hollywood zu sehen.

Cover & Tracklist: Bruce Springsteen - "Roxy Theater, West Hollywood July 7, 1978"

Disk 1:

01. "Rave On"

02. "Badlands"

03. "Spirit In The Night"

04. "Darkness On The Edge Of Town"

05. "Candy s Room"

06. "For You"

07. "Point Blank"

08. "The Promised Land"

09. "Prove It All Night"

10. "Racing In The Street"

11. "Thunder Road"

Disk 2:

01. "Paradise By The C"

02. "Fire"

03. "Adam Raised A Cain"

04. "Mona"

05. "She’s The One"

06. "Growin Up"

07. "It's Hard To Be A Saint In The City"

08. "Backstreets"

09. "Heartbreak Hotel"

10. "Rosalita (Come Out Tonight)"

Disk 3:

01. "Independence Day"

02. "Born To Run"

03. "Because The Night"

04. "Raise Your Hand"

05. "Radio Comments"

06. "Twist & Shout"

+++ Black Vulpine haben die Aufnahmen für ihr nächstes Album beendet. Laut den Stoner-Rockern muss die Platte jetzt noch gemischt werden. Außerdem teilten sie ein Video, das sie bei der Arbeit im Studio zeigt. Im Hintergrund sind Teile eines neuen Songs zu hören, der den Titel "Foredoomed" tragen soll. Die noch aktuelle Platte der Band heißt "Hidden Places" und war im September 2015 erschienen.

Facebook-Post: Black Vulpine über ihre nächste Platte

+++ Das Feine Sahne Fischfilet-Konzert in Bern wurde hochverlegt. Es findet nun nicht mehr im Dachstock, sondern in der großen Halle der Reitschule statt. Ihre Show in Dresden war bereits nach einem Tag ausverkauft, auch für die kleineren Clubkonzerte in Brandenburg, Saalfeld, Plauen und Chemnitz gibt es keine Karten mehr. Im Zuge ihrer von VISIONS präsentierte Tour durch Deutschland und die Schweiz spielen die Punkrocker einige intime Shows in Jugend- und Kulturzentren der ostdeutschen Provinz, anschließend geht es in die größeren Hallen. Tickets gibt es bei Eventim. Das aktuelle Album "Sturm & Dreck" war im Januar erschienen. Momentan ist die Band auf Festivaltour durch Deutschland und Österreich.

Facebook-Post: Feine Sahne Fischfilet geben Ausverkauf und Hochverlegung bekannt

VISIONS empfiehlt:

Feine Sahne Fischfilet

08.11. Brandenburg - Haus der Offizier | ausverkauft

09.11. Saalfeld - Klubhaus der Jugend | ausverkauft

10.11. Plauen - Alte Kaffeerösterei | ausverkauft

15.11. Chemnitz - AJZ Talschock | ausverkauft

16.11. Ulm - Roxy

17.11. Bern - Reitschule

23.11. Trier - Europahalle

24.11. Stuttgart - Wagenhallen

30.11. Kiel - Halle 400

01.12. Dresden - Alter Schlachthof | ausverkauft

06.12. Kassel - 130bpm

07.12. Karlsruhe - Substage

19.12. Frankfurt/Main - Batschkapp

21.12. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

22.12. Bremen - Pier 2

27.12. München - Tonhalle

28.12. Erfurt - Thüringenhalle

29.12. Hannover - Swiss Life Hall

Live: Feine Sahne Fischfilet

14.07. Glaubitz - Back To Future Festival

27.07. Leipzig - Parkbühne

28.07. Dortmund - Juicy Beats Festival

04.08. Jarmen - Wasted In Jarmen Festival

09.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

12.08. Eschwege - Open Flair Festival

16.08. St. Gallen - Open Air St. Gallen

25.08. Luzern - Allmend

31.08. Gräfenhainichen - Ferropolis

07.09. Bayreuth - Volksfestplatz

+++ Pallbearer haben ein Live-Video zu ihrem Song "Thorns" veröffentlicht. Es zeigt die Doom-Metaller nicht nur auf der Bühne, sondern auch ihren Touralltag im Bus und Backstage. Der Track ist durchzogen von brummenden, aber dennoch ruhig wirkenden Gitarren. "Thorns" entstammt dem aktuellen Pallbearer-Album "Heartless", das im März vergangenen Jahres erschienen war. Kommenden Monat kann man die Musiker zudem auf einer Hand voll Festivals sowie Clubshows in Deutschland und der Schweiz live erleben. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Pallbearer - "Thorns" (live)

Live: Pallbearer

13.07. Hamburg - Molotow

21.07. Crispendorf - Chaos Descends Festival

04.08. Beelen - Krach am Bach

05.08. Cottbus - Zum Faulen August

10.08. Cham - Void Fest

14.08. Wiesbaden - Schlachthof

15.08. Winterthur - Gaswerk

16.08. Dinkelsbühl - Summer Breeze Open Air

+++ Unknown Mortal Orchestras Radiosession bei KEXP ist jetzt als Videostream verfügbar. Im Mai waren die Psychrocker bei dem Radiosender in Seattle zu Gast gewesen und hatten Songs aus ihrem neuen Album "Sex & Food" performt, das im April erschienen war. Im Mittelteil spricht Sänger Ruban Nielson zudem über den Enstehungsprozess der Platte sowie die Umstände, unter denen sie entstanden ist.

Video: Unknown Mortal Orchestra live bei KEXP

Setlist: Unknown Mortal Orchestra live im KEXP-Studio am 7. Mai

01. "Ministry Of Alineation"

02. "Chronos Feasts On His Children"

03. "Hunnybee"

04. "Not In Love We're Just High"

+++ Zum Abschluss eine kleine Dosis Feel-Good: Zakk Wylde hat einen neuen Song mit Sabbath Page veröffentlicht. Was wie ein Coverband-Nebenprojekt des Black Label Society-Frontmanns und Ozzy-Gitarristen klingt, ist tatsächlich der Name von Wildes niedlichem Sohn, der gerade sechs Jahre alt geworden ist. Der Clip zeigt die beiden in der Küche, wo Papa ordentlich rifft und Sabbath Page lachend knuffige Kindershouts dazwischen krakeelt. Dass der Song den wenig appetitlichen Titel "Toxic Diarrhea" trägt, fällt da zum Glück weniger auf.

Video: Zakk Wilde - "Toxic Diarrhea" feat. Sabbath Page