Prophets Of Rage streamen neuen Song "Heart Afire"

Prophets Of Rage haben mit "Heart Afire" den ersten Song von einem zweiten Album geteilt. Die Crossover-Supergroup betritt damit kein neues Territorium, geht den Track aber etwas anders an als die meisten ihres Debüts.

Weniger Rage Against The Machine, mehr Cypress Hill und Public Enemy war möglicherweise das Motto für "Heart Afire": Gitarrist Tom Morello lässt die Finger von seinen markanten Riffs (hoffentlich nicht wegen seiner Hand-OP), er füttert den Song mit einigen Effektspielereien nur im Hintergrund. Brad Wilk treibt ihn mit gleichförmigem Beat konstant voran, ansonsten toben sich hier vor allem die Rapper Chuck D und B-Real aus, denen die Bühne gehört.

"Heart Afire" ist der erste Vorgeschmack auf ein neues Prophets Of Rage-Album, dessen Existenz Bassist Tim Commerford vergangene Woche erstmals in einem Interview erwähnt hatte. Genauere Infos dazu gibt es aber noch nicht, Commerford deutete lediglich an, die Band würde darauf "in neue Bereiche ein[tauchen]. Und das fühlt sich richtig gut an".

Ihr Debüt "Prophets Of Rage" war erst im September vergangenen Jahres erschienen. Seitdem veröffentlichte die Band jede Menge Musikvideos, zuletzt zum Song "Legalize Me".

Stream: Prophets Of Rage - "Heart Afire"