Deafheaven streamen neues Album "Ordinary Corrupt Human Love" vorab

Die Blackgaze-Sonnenscheine Deafheaven haben ihren neuen Albumepos "Ordinary Corrupt Human Love" vorab als Stream zur Verfügung gestellt. Offiziell erscheint das monumentale Werk erst in etwas über einer Woche.

Eine ganze Stunde lang ist Deafheavens ineinanderfließende Gesamtkomposition namens "Ordinary Corrupt Human Love". Das vierte Album der Kalifornier ist ihr sonnigstes; noch heller als auf "Sunbather" erstrahlt hier ihr Post-Black-Metal, mit dem sie sich 2013 weniger unter Metalheads und mehr bei Indie- und Shoegaze-Fans einen Namen gemacht hatten. An die Schwärze des Vorgängers "New Bermuda" erinnert höchstens das brachiale "Glint", in dem Deafheaven in Sachen Tempo und Härte nochmal Lachgas in den Motor spritzen. In "Honeycomb" dagegen folgt auf George Clarkes markerschütterndes Gekeife im Mittelteil ein langes Instrumental mit so melodischen Gitarrensolos, dass sie J Mascis jederzeit wohlwollend absegnen würde.

Den vollen Albumstream gibt es bei NPR Music zu hören. "Ordinary Corrupt Human Love" erscheint am 13. Juli bei Epitaph.

In der aktuellen Ausgabe VISIONS 304 erzählt uns Frontmann Clarke in einer großen Story mehr über die aktuelle Lebenslage der inzwischen nach Los Angeles gezogenen Band, die sich seit dem Erfolg der Vorgängeralben drastisch geändert und zu einem Album geführt hat, das eben nicht mehr von Depressionen und Selbstzerstörung handelt, sondern von Beobachtungen aus dem Leben anderer Menschen und dem Streben nach mehr Empathie. Aus diesen und vielen weiteren Gründen ist "Ordinary Corrupt Human Love" unsere Schönheit des Monats.