VISIONS Premiere: Crippled Black Phoenix streamen "To You I Give" von neuem Album "Great Escapes"

Crippled Black Phoenix haben ihr neues Album "Great Escape" angekündigt und im selben Zug einen ersten Song präsentiert. Hört die fast zehn Minuten von "To You I Give" exklusiv bei uns.

Justin Greaves (ehemals Iron Monkey und Electric Wizard) macht kein Geheimnis aus der Inspiration hinter seiner Musik. Vor allem auf den Alben "White Light Generator" (2014) und "Bronze" (2016) kann man seinen unverhohlenen Kampf gegen Depressionen in Gestalt des "Black Dogs" verfolgen. Im VISIONS-Interview zu "Bronze" sprach er bereits über anderthalb Stunden darüber, wie er mit seinem Zustand lebt.

Genauso lange dauert auch "Great Escape", das neue Album von Greaves' Kollektiv Crippled Black Phoenix - zumindest, wenn man die zwei Bonustracks auf der limitierten Edition mitzählt. Von Februar bis März nahmen Greaves und seine Mitstreiter - darunter At The Gates-Gitarrist Jonas Stålhammar - das Album im Chapel Hill Studio auf, seitdem benutzen sie den Titel auch als Hashtag. Zur emotionalen Post-Prog-Hymne "To You I Give" meint Greaves: "Der Song beschreibt, wie es ist, wenn man sein Herz für etwas oder jemanden hergibt. Wie man mit all dem Ärger und den Sorgen umgeht, die damit einhergehen. Geben ist Stärke. Wir stehen das durch."

"Great Escape" erscheint am 14. September bei Season Of Mist und kann in allen Varianten ab sofort im Shop vorbestellt werden. Live erleben kann man Crippled Black Phoenix dieses Jahr bisher nur beim 14. Euroblast Festival in Köln - laut Greaves die erste Show mit dem Material von "Great Escape". Weitere Konzerttermine sind noch nicht bekannt. Zuletzt hatte Season Of Mist die Cover-EP "Horrific Honorifics" wiederveröffentlicht, auf der die Band unter anderem No Means No und Swans huldigte und die sie zunächst im Eigenvertrieb respektive am Merchstand verkauft hatte.

Video-Stream: Crippled Black Phoenix - "To You I Give"

Cover & Tracklist: Crippled Black Phoenix - "Great Escape"

01. "You Brought It Upon Yourselves"

02. "To You I Give"

03. "Uncivil War (Pt. I)"

04. "Madman"

05. "Times, They Are A'Raging"

06. "Rain Black, Reign Heavy"

07. "Slow Motion Breakdown"

08. "Nebulas"

09. "Las Diabolicas"

10. "Great Escape (Pt. I)"

11. "Great Escape (Pt. II)"

Bonustracks:

12. "Hunok Csataja"

13. "An Uncivil War, Pt. I & II"

Live: Crippled Black Phoenix

06.10. Köln - Euroblast Festival