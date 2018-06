VISIONS empfiehlt: Mantar und Skeletonwitch kommen auf Co-Headliner-Tour

Mantar und Skeletonwitch haben im Metal-Doppel eine gemeinsame Tour angekündigt. Ende des Jahres kommen sie nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Beide haben ein neues Album zu präsentieren.

Das von Mantar heißt "The Modern Art Of Setting Ablaze" und erscheint am 24. August bei Nuclear Blast. Zu hören gab es daraus bisher nur den neuen Song "Age Of The Absurd", den das Bremer Doompunk-Duo vorgestern bei einer überraschenden Live-Session in Wacken vorgestellt hatte. Dafür sorgte das kontroverse Cover-Artwork für reichlich Gesprächsstoff, bis Mantar dazu ein langes Statement veröffentlichten.

Die US-Amerikaner Skeletonwitch bringen ihre neue Platte "Devouring Radiant Light" schon einen Monat früher an den Start, und haben für den Juli noch einige Club- und Festivalshows geplant. Der epische Vorabtrack "Fen Of Shadows" macht Lust auf mehr: Die Thrash-Black-Death-Heavy-Metal-Suppenköche prügeln in dem achtminütigen Albumopener alle Facetten ihres bisherigen Schaffens durch.

Die gemeinsame Co-Headline-Tour der beiden Bands beginnt am 17. November in der Hamburger Markthalle. Mit dabei sind dann die Death-Metaller Deathrite aus Dresden und die belgischen Speed-Metaller Evil Invaders. Tickets gibt es ab Montag, den 2. Juli im Vorverkauf bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Mantar + Skeletonwitch + Evil Invaders + Deathrite

17.11. Hamburg - Markthalle

19.11. Hannover - Musikzentrum

20.11. Nürnberg - Hirsch

21.11. Essen - Turock

22.11. Zürich - Dynamo

23.11. Stuttgart - KJH Hallschlag

24.11. Salzburg - Rockhouse

26.11. München - Backstage

27.11. Wien - Arena

28.11. Graz - Explosiv

30.11. Leipzig - UT Connewitz

01.12. Berlin - SO36

08.12. Wiesbaden - Schlachthof

Live: Mantar

01.07. Lärz - Fusion-Festival

13.07. Braunschweig - Eulenglück

14.07. Neukirchen - Dong Open Air

03.08. Wacken - Wacken Open Air

24.08. Rostock - Bunker

25.08. Sulingen - Reload Festival

Live: Skeletonwitch

18.07. Oberhausen - Kulttempel

20.07. Bertingen - Rock unter den Eichen

21.07. Lörrach - Baden In Blut Open Air

26.07. München - Backstage

27.07. Wiesbaden - Schlachthof