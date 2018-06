Nick Cave soll üppige Bronzestatue in seiner Heimatstadt bekommen

Das australische 2.000-Seelen-Städtchen Warracknabeal hat ein ganz besonderes Denkmal für seinen Sohn Nick Cave geplant. Obwohl es übertrieben groß, bronzen, aus einem Witz heraus entstanden und ganz schön aufreizend ist, soll es tatsächlich bald zur Umsetzung des Denkmals kommen.

Die Entwürfe des überlebensgroßen Bronzegebildes zeigen Cave auf einem sich aufbäumenden Pferd, mit einer Fackel in der Hand und bekleidet mit nichts weiter als einem Lendenschurz. Die Idee bestehe bereits seit den 90er Jahren, nun rückt die tatsächliche Umsetzung näher. "Das Design hat sich ein paar Mal verändert und es war eine Menge Humor im Spiel", sagte der Skulpteur Corin Johnson gegenüber dem australischen Guardian. Die Idee sei nach einem Witz des ehemaligen Bad Seeds-Managers Rayner Jesson entstanden. "Wir haben über diese Statue mit Nick auf einem Pferd geredet, so Ned Kelly-mäßig (aber ohne den Helm). Ich glaube, Nick hat damals am Drehbuch für [seinen Australia-Western-Film] 'The Proposition' gearbeitet, also hatte es auch etwas diesen Vibe."

Peter Loy, Fan des Musikers und Mitglied des Kunstrates von Warracknabeal, erklärte seine Hoffnung auf grünes Licht von allen zuständigen lokalen Stellen, trotz der eigenwilligen Pose des Cave-Denkmals, gegenüber dem Guardian: "Es gibt nichts Besseres. Es ist bizarr, kontrovers und wird von den Fans so erwartet. Sie wollen diese Statue sehen. Du fährst nicht von Melbourne nach Sydney, um eine Statue zu sehen, die so nicht angekündigt wurde, du willst genau die sehen, von der schon 1995/96 alle sprachen."

Cave selbst nimmt es mit Humor und beschrieb den ihm übersandten Entwurf als "ein außergewöhnlich schönes Stück homoerotische Kunst". Eine Crowdfunding-Kampagne, mit denen die Kosten von 200.000 australischen Dollar gedeckt werden sollen, soll im August starten. Cave hatte zuletzt gemeinsam mit Kylie Minogue in London ebenfalls einen Ausflug in die 90er Jahre unternommen und die gemeinsame Single "Where The Wild Roses Grow" performt.