VISIONS Premiere: Astpai streamen neues Album "True Capacity"

Foto: Emily Assiran

Astpai streamen vorab ihr neues Album "True Capacity". Das neue Werk der österreichischen Punks erscheint Ende der Woche.

Astpai sind längst ihre eigene kleine Marke - der an US-Vorbildern geschulte Punk der Österreicher lebt von einer Mischung aus Sehnsucht und Kratzigkeit, hymnischen Melodien und dem Charme der aufgerauten Stimme von Sänger und Gitarrist Zock. Das hat sich auch mit dem neuen Album "True Capacity" nicht geändert, das am kommenden Freitag, den 22. Juni via Shield/Rough Trade erscheint. Unten könnt ihr die ganze Platte schon jetzt hören.

Das Quartett aus Wiener Neustadt - als eigene Stadt nicht zu verwechseln mit einem Stadtteil von Wien - hatte zuvor schon den Song "Best Years" ausgekoppelt, der die Band milder, aber nicht milde zeigt und noch ein sympathisches Video spendiert bekam.

Ihr neues Album hatten Astpai kürzlich bereits per Teaser-Video angekündigt. Zuvor gab es außerdem ab und an Impressionen aus dem Studio zu sehen.

Astpai sind rund um das Erscheinen des neuen Albums auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Karten gibt es unter anderem bei Eventim bekommt.

Album-Stream: Astpai - "True Capacity"

Live: Astpai

28.06. Wien - Arena

11.07. Berlin - Ramones Museum

12.07. Berlin - Astra Kulturhaus

16.07. Wiener Neustadt - Triebwerk

18.07. Zwiesel - Jugendcafe

21.07. Hormersdorf - KNRD Fest

29.08. Hamburg - Frau Hedi

30.08. Wiesbaden - Kreativfabrik

01.09. Münster - Gleis 22

07.09. Würzburg - Immerhin