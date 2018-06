The Dirty Nil kommen für zwei Konzerte nach Deutschland

Erst vergangene Woche hatten The Dirty Nil mit einem neuen Song ihr zweites Album angekündigt. Ihre deutschen Fans müssen aber gar nicht lange auf die neue Musik warten, denn schon bald kommt die Band für exklusive Konzerte nach Deutschland.

"Master Volume" heißt die neue Platte von The Dirty Nil und erscheint am 14. September via Dine Alone. Mit "Bathed In Light" gab es Donnerstag bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Werk.

Wer weitere Einblicke in das neue Material werfen möchte, kann dies wohl schon kommenden Monat tun, und zwar live und hautnah: Denn dann kommen die Kanadier für zwei bislang exklusive Konzerte nach Deutschland. Tickets für ihre Show in Berlin gibt es bei Eventim, Karten für das Late-Night-Special im Hamburger Molotow ausschließlich an der Abendkasse.

Live: The Dirty Nil

18.07. Berlin - Musik & Frieden

20.07. Hamburg - Molotow