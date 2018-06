VISIONS schickt euch als Berichterstatter zum Punk Rock Holiday!

Nur schmale zehn Stunden hat es im September 2017 gedauert, dann war das Punk Rock Holiday 2018 ausverkauft - ohne, dass auch nur eine Band des Line-ups bekannt war. Die gute Nachricht: Wir möchten euch gemeinsam mit Begleitung zum entspanntesten Punkrock-Festivals Europas schicken - als unser Reporter.

Nirgendwo sonst entspannt man zwischen Konzerten von Bad Religion oder den Beatsteaks so traumhaft wie an einem der zwei festivaleigenen Strände des Punk Rock Holiday oder campt so unkompliziert mitten in der Natur, umgeben von Bergen.

Das Erfolgsrezept aus einzigartiger Lage, Kurzurlaubsfeeling und besten Punkrock-Acts ging schon sieben Mal auf, jetzt steht Ausgabe 1.8 an. Mehr als die Hälfte der Besucher reist jährlich aus Deutschland in die Punkrock-Ferien.

In unserer Verlosung habt ihr nicht nur die Möglichkeit, zwei der heiß begehrten Tickets zu gewinnen, auch die Anreise mit dem Bus ist enthalten. Darüber hinaus könnt ihr euer Festivalerlebnis schreiberisch für die Nachwelt festhalten, denn euren Bericht möchten wir anschließend im VISIONS Magazin abdrucken.

Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann schaut unserer Verlosungsrubrik vorbei. Dort findet ihr auch die Teilnahmebedingungen.

Alle Infos zum Line-up des Punk Rock Holiday findet ihre auf der Seite des Festivals. Das Punk Rock Holiday findet in diesem Jahr vom 6. bis 10. August im slowenischen Tolmin statt.

VISIONS empfiehlt:

Punk Rock Holiday

06.-10.08. Tolmin - Sotocje