VISIONS empfiehlt: Adam Angst kündigen Tour und zweites Album an

Adam Angst kommen mit ihrem bissigen Beschwerde-Punk im Herbst wieder auf Tour. Und damit hören die guten Nachrichten nicht auf: Zur gleichen Zeit erscheint das zweite Album der Band.

Neun Konzerte werden Adam Angst im November in den deutschsprachigen Ländern spielen und dabei all das präsentieren, wofür Fans die Band um Sänger Felix Schönfuss lieben: bissige Songzeilen gegen das Schlechte in der Welt, serviert mit Pop-Appeal inmitten kratzigen Punkrocks. Tickets gibt es ab Mittwoch, den 13. Juni ab 12 Uhr bei Eventim.

Wenn die Band unterwegs ist, wird das nächste Album von Adam Angst schon veröffentlicht sein oder zumindest vor der Tür stehen: Im vierten Quartal erscheint beim Grand Hotel van Cleef der Nachfolger zu "Adam Angst" von 2015 - und damit erstmals eine zweite Schönfuss-Platte der gleichen Band. Bei Escapado und Frau Potz hatte er je nur ein Album gemacht. Eine erste Single des neuen Albums soll bereits im Sommer erscheinen.

Adam Angst hatten musikalisch zuletzt im vergangenen Frühjahr auf sich aufmerksam gemacht, als sie auf einer Split-Single mit den Donots den Song "Wir werden alle sterben" veröffentlicht hatten.

Wer nicht bis zur Tour im November warten kann, hat auch im Festivalsommer ausreichend Gelegenheit, Adam Angst live zu erleben.

VISIONS empfiehlt:

Adam Angst

15.11. Wiesbaden - Kesselhaus

16.11. Wien - DreiRaum

17.11. München - Orangehouse

18.11. Zürich - Dynamo

20.11. Köln - Gebäude 9

21.11. Hannover - Musikzentrum

22.11. Münster - Gleis 22

23.11. Bremen - Tower

25.11. Berlin - Musik & Frieden

Live: Adam Angst

16.06. Nickelsdorf - Nova Rock

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

06.07. Straubenhardt - Happiness Festival

07.07. Fischbachtal - Nonstock Festival

13.07. Bersenbrück - Talge Open Air

04.08. Lustenau - Szene Open Air

17.-19.08. Großpösna - Highfield Festval

31.08. Losheim am See - Rockaway Beach Open Air