Mantar kündigen neues Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" an

Damit ist es offiziell: Mantars neues Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" erscheint noch diesen Sommer. Zuvor hatte die Band die Platte angeteasert, nun sind neben dem Titel auch weitere Details bekannt.

Zwölf Songs sollen sich auf "The Modern Art Of Setting Ablaze" befinden, Mantars neuem Album, das am 24. August bei Nuclear Blast erscheinen wird. Der Albumtitel setzt dabei die Faszination des Doom-Punk-Duos für Feuer fort und deutet in gesellschaftlich unruhigen Zeiten eine politische Konnotation an.

Besondere Beachtung verdient das Cover-Artwork, das ein vergoldetes Relief des Künstlers Bernhard Hoetger zeigt. Das Werk mit dem Titel "Der Lichtbringer" ist am Eingang der Bremer Böttcherstraße an einer Hausfassade angebracht und zeigt einen Jüngling mit Schwert, der ein drachenartiges Wesen erschlägt. Brisant ist der historische Kontext des 1936 entstandenen Reliefs: NSDAP-Mitglied Hoetger wollte damit Hitler von seinen nordisch-völkischen Ideenwelten überzeugen, hatte mit seiner Anbiederung an die Nazis jedoch keinen Erfolg - und wurde von ihnen als "entarteter2 Künstler verstoßen. Parallelen in die Gegenwart, in der sich etablierte Parteien in Sprache und Denken Rechtspopulisten annähern und dabei nur verlieren, liegen nahe.

Dass irgendwann 2018 ein Nachfolger zum zweiten Mantar-Album "Ode To The Flame" (2016) erscheinen soll, hatte die Band schon im April angekündigt. Anfang des Monats erschien dann ein kurzer Videoteaser, der aber noch keine Infos zum Album preis gab. Zuletzt hatten Mantar ihre Fans mit der EP "The Spell" im vergangenen Frühjahr bei der Stange gehalten.

Momentan ist das Duo auf "Cold Summer"-Tour, bei der vor allem zahlreiche Festivals sich auf die entfesselte Energie der Band freuen dürfen.

Cover: Mantar - "The Modern Art Of Setting Ablaze"

Live: Mantar

17.06. Lingen - Alter Schlachthof

23.06. Oldenburg - Umbaubar

01.07. Lärz - Fusion-Festival

13.07. Braunschweig - Eulenglück

14.07. Neukirchen - Dong Open Air

03.08. Wacken - Wacken Open Air

24.08. Rostock - Bunker

25.08. Sulingen - Reload Festival