The Ocean verkünden erste Tourdaten zu neuem Album "Phanerozoic"

Das Prog-Metal-Kollektiv The Ocean hat erste Tourdaten zum neuen Album "Phanerozoic" verkündet. In Begleitung der Labelkollegen Rosetta und Årabrot muss Europa dran glauben.

"Überraschung!", schrieben The Ocean auf ihrer Social-Media-Präsenz, und verkündeten prompt eine schon recht umfangreiche Europa-Tour. Dabei sei dies nur die "erste Charge" Tourdaten, so die Berliner Band um Pelagic-Labelchef Robin Staps. Grund für die Konzerte ist das kommende Album "Phanerozoic", dessen Titel erstmals bekannt wurde, als The Ocean mehrere Fotos aus dem Studio posteten, zu dem aber noch kein Release-Datum feststeht. Ende 2017 hatte Staps noch gesagt, dass zwei Alben in Arbeit seien, "Phanerozoic" würde demnach 2019 ein weiteres folgen.

Shows spielen werden The Ocean in Deutschland und der Schweiz, aber auch Frankreich, Italien und England bekommen ihr Stück vom Prog-Metal-Kuchen ab (siehe Tourposter). Das allabendliche Vorprogramm bilden die Pelagic-Signings Rosetta und Årabrot. Tickets für die Tour sind ab Freitag bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatten The Ocean zum zehnjährigen Geburtstag ihres Albums "Precambrian" eine Vinyl-Neuauflage veröffentlicht und entsprechend eine Jubiläumstour absolviert.

Live: The Ocean + Rosetta + Årabrot

31.10. Karlsruhe - Dudefest

05.11. Münster - Sputnikhalle

06.11. Wiesbaden - Schlachthof

07.11. Sion - Le Port Franc

09.11. München - Strom

Tourposter: The Ocean auf Achse in Europa