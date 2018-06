VISIONS empfiehlt: Adolescents kommen mit neuem Album auf Tour, streamen Song "Queen Of Denial"

Die Punkrock-Urgesteine Adolescents haben ihre neue Platte "Cropduster" angekündigt. Daraus gibt es nun den Opener "Queen Of Denial" zu hören. Im Sommer kommt die Band außerdem auf Europatour.

Der Song ist - typisch für die Adolescents - ein geradliniger, melodischer Midtempo-Punkrocker. Der Refrain ist nicht weniger einprägsam als der ihres Klassikers "Amoeba", und schließlich gönnen sich die Kalifornier noch ein ausladendes Gitarrensolo. Noch fast 40 Jahre nach ihrer Gründung hört man der Band an, wie maßgeblich sie den frühen SoCal-Punk mitgeprägt haben.

Das Cover ihres neuen Albums "Cropduster" ziert im ebenfalls typischen Adolescents-Cartoon-Stil ein furzender Trump, der ignorant an einer Gruppe kalifornischer Demonstranten vorbeistolziert. Das Album erscheint am 20. Juli bei Concrete Jungle als Nachfolger von "Manifest Destiny", das vor zwei Jahren herausgekommen war.

Vorher spielt die Band zwei Shows im Rahmen des Concrete Jungle Label Fests, den Release feiern sie beim Outside Rodeo in Coburg.

Drum herum finden weitere, reguläre Clubshows statt, die VISIONS präsentiert. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Stream: Adolescents - "Queen Of Denial"

Cover & Tracklist: Adolescents - "Cropduster"

01. "Queen Of Denial"

02. "Quicksand Blaster"

03. "Flat Earth Stomp"

04. "Just Because"

05. "Sunspot Screams"

06. "Alice On Wonderbread"

07. "Disease"

08. "Cropduster"

09. "Gazetteer"

10. "Nuclear Football"

11. "Choke And Killswitch System"

12. "Miranda Panda"

13. "5150 Or Fight"

14. "Paradigm Bag Junkies"

15. "Black Kiss"

16. "Digital Toybox"

17. "Room 223"

18. "Prey For Armageddon"

VISIONS empfiehlt:

Adolescents

06.07. Berlin - Concrete Jungle Label Fest

07.07. Nürnberg - Concrete Jungle Label Fest

08.07. Karlsruhe - Alte Hackerei

16.07. Düsseldorf - Stone im Ratinger Hof

17.07. Hamburg - Hafenklang

18.07. Hannover - Cafe Glocksee

20.07. Coburg - Outside Rodeo

23.07. Luxemburg - Sang A Klang

25.07. Bern - ISC