VISIONS empfiehlt: Zeal & Ardor kommen auf Tour

Zeal & Ardor bringen ihren Mix aus Black Metal und Delta-Blues wieder in Europa auf die Bühne: Ende des Jahres stehen auch diverse Auftritte in Deutschland und der Schweiz an.

Zeal & Ardor haben sich mit ihrem Debüt "Devil Is Fine" seit Ende 2015 einen Ruf erarbeitet: Niemand verbindet Black Metal und Blues-Tradition sowie Elemente aus Ambient, Avantgarde und HipHop so gekonnt wie das live zur Band gewachsene Projekt des schweizerisch-amerikanischen Musikers Manuel Gagneux.

Mit der zweiten, längeren Platte "Stranger Fruit" im Rücken gehen Zeal & Ardor nach den eher punktuellen Konzerten der jüngeren Vergangenheit nun so richtig auf Reisen: Neben einer großen US-Tour spielt die Band auch einige Clubshows in Deutschland und der Schweiz. Karten gibt es ab dem 15. Juni bei Eventim.

Zuvor spielt sich die Band schon ausgiebig im Festivalsommer und -herbst warm.

Aus dem am Freitag erscheinenden neuen Album "Stranger Fruit" hatte die Band vorab bereits die Songs "Built On Ashes", "Baphomet", "Waste" und ein Video zu "Gravedigger's Chant" veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

Zeal & Ardor

15.11. München - Feierwerk

20.11. Berlin - Columbia Theater

21.11. Hamburg - Knust

28.11. Köln - Essigfabrik

14.12. Zürich - Dynamo

15.12. Basel - Kaserne

Live: Zeal & Ardor

09.06. Interlaken - Greenfield Festival

05.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

03.08. Lustenau - Szene Open Air

04.08. Wacken - Wacken Open Air

09.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

02.11. Linz - Ahoi Pop

03.11. Wien - Europavox Festival