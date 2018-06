Middle Class Rut veröffentlichen Titeltrack von neuem Album "Gutters"

Foto: Screenshot Youtube

Das Rockduo Middle Class Rut hat den Titeltrack aus seinem kommenden, dritten Album "Gutters" mit einem Lyric-Video präsentiert. Albumcover und Tracklist sind nun ebenfalls bekannt.

Der Song selbst ist ein spannend durchkomponierter Lofi-Rocker, der nach einem ruhigen Intro durch verschiedene dynamische Teile steuert und dabei von Zack Lopez' hoher Stimme zusammengehalten wird. Finanziert haben Middle Class Rut die Aufnahmen zu und Herstellungskosten der physischen Kopien von "Gutters" über eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne.

Einige Wasserstandsmeldungen später waren erste Infos sowie die Single "No Sale" gefolgt. Demnach wolle man "Gutters" in Eigenregie veröffentlichen und habe dazu das Label Geldof Records gegründet.

Wann genau das dritte Album des Duos aus Sacramento erscheint, ist nicht bekannt. Laut Band noch, bevor der August endet. Vorbestellen kann man es derzeit ausschließlich auf der Bandwebseite.

Zuletzt war von Middle Class Rut die Compilation "Strangler Days" erschienen. Das bislang letzte Album "Pick Up Your Head" datiert zurück bis 2013.

Lyric-Video: Middle Class Rut - "Gutters"

Cover & Tracklist: Middle Class Rut - "Gutters"

01. "No Sale"

02. "If You Want It"

03. "I'll Be At Home"

04. "Restless Life"

05. "I Tried"

06. "Long Way Home"

07. "Gutters"

08. "Desert Road"

09. "3C"

10. "Buffalo"

11. "Crosshairs"